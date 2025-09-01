Recaudación de impuestos de la Argentina sube 30,6% interanual en agosto: oficial

BUENOS AIRES, 1 sep (Reuters) - La recaudación de impuestos de Argentina aumentó un 30,6% interanual en agosto al totalizar 15,36 billones de pesos (unos US$11.386 millones), dijo el lunes la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Señaló que el alza fue impulsada principalmente por el aporte del rubro 'Derechos de Exportación'.

El presidente libertario Javier Milei, que asumió el poder en diciembre de 2023 con la promesa de combatir la inflación y sanear las cuentas públicas, enfrenta elecciones legislativas de medio término en octubre, consideradas clave.

- Tipo de cambio: 1 dólar = 1349 pesos (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Jorge Otaola)