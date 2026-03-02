Recaudación de impuestos en Argentina sube 20,1% interanual en febrero

BUENOS AIRES, 2 mar (Reuters) - La recaudación tributaria de Argentina aumentó un 20,1% interanual en febrero al sumar 16,23 billones de pesos (US$11.636 millones), informó el lunes la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en un posteo en la red X.

El aumento de la recaudación fue inferior a la inflación acumulada del 32,4% en los últimos 12 meses.

El presidente libertario Javier Milei impulsa drásticos cambios en la economía del país, que implican una apertura económica y el equilibrio fiscal en busca de reducir la inflación.

- Tipo de cambio: 1 dólar = 1.395 pesos (Reporte de Walter Bianchi y Nicolás Misculin; editado por Jorge Otaola)