Recaudación tributaria argentina sube 27% interanual en diciembre: gobierno

BUENOS AIRES, 2 ene (Reuters) - La recaudación de impuestos de Argentina subió un 27% interanual en diciembre, con lo que cerró 2025 con un alza del 39,4%, informó el viernes el Ministerio de Economía.

La recolección de impuestos de la tercera economía de América Latina totalizó en el último mes del año 16,5 billones de pesos (US$ 11,3 millones), dijo la cartera en un comunicado, y señaló que en 2025 acumuló un total anual de 183,1 billones de pesos.

El aumento de la recaudación tributaria ha seguido el ritmo de la inflación de Argentina, que rondaría el 25,9% en 2025, según el último relevamiento de expectativas realizado por el banco central (BCRA).

- Para más información ver

(Tipo de cambio al 30 de diciembre: 1 dólar = 1455 pesos) (Reporte de Walter Bianchi y Hernán Nessi; Editado por Maximilian Heath)