Recaudaciones muestran a republicanos muy por delante de demócratas antes de elecciones legislativas

WASHINGTON (AP) — El Comité Nacional Republicano ha superado ampliamente a los demócratas en la recaudación de fondos antes de las elecciones de mitad de legislatura, manteniendo una ventaja de casi 100 millones de dólares al cierre de 2025, según los informes de fin de año presentados a la Comisión Federal de Elecciones.

Mientras los demócratas han tenido dificultades en la era Trump, el RNC recaudó 172 millones de dólares en 2025, con 95 millones de dólares en efectivo al final del año. En contraste, el Comité Nacional Demócrata reportó 145 millones de dólares para el año, con 14 millones de dólares en efectivo y 17 millones de dólares en deuda, comenzando el nuevo año en números rojos.

Todo apunta a un ciclo electoral turbulento por delante, mientras el presidente Donald Trump enfrenta vientos políticos en contra que tienden a lastrar al partido en el poder, en este caso el control republicano de la Casa Blanca y ambas cámaras del Congreso, y recompensar a los opositores durante las elecciones de mitad de legislatura.

En las campañas por el control del Congreso, las cifras totales son menos marcadas. Los republicanos de la Cámara de Representantes tuvieron uno de sus años más fuertes, recaudando 13 millones de dólares en el último mes del año, para cerrar con más de 117 millones de dólares para el Comité Nacional Republicano del Congreso, el principal brazo de campaña. Los demócratas de la Cámara quedaron ligeramente atrás con 115 millones de dólares.

Ambos comités de la Cámara comenzaron 2026 con alrededor de 50 millones de dólares en efectivo, según los informes, que debían presentarse a la FEC este fin de semana. Una dinámica similar se está desarrollando en el Senado.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo el domingo que la recaudación de fondos general del Partido Republicano le hacía ser "optimista" sobre las posibilidades del partido no sólo de mantener su escasa mayoría en la Cámara, sino de aumentarla con más miembros.

"Vamos a tener un fondo de guerra para competir", dijo Johnson, republicano de Luisiana, en "Fox News Sunday".

Los totales de recaudación de fondos reflejan el año natural de 2025, antes de la avalancha de acciones y eventos que han alterado la política nacional en el primer mes del nuevo año.

Desde el ataque militar de Estados Unidos a Venezuela hasta los tiroteos que causaron la muerte de dos estadounidenses que protestaban contra las redadas migratorias del gobierno de Trump en Minneapolis, no está en absoluto claro si los votantes, y los donantes, experimentarán cambios duraderos en sus actitudes hacia los partidos políticos.

"La inercia está de nuestro lado", dijo Viet Shelton, portavoz del Comité de Campaña del Congreso Demócrata, que apoya a los demócratas de la Cámara.

Dijo que los republicanos están "corriendo asustados" porque los demócratas tienen mejores candidatos y un mejor mensaje para los votantes mientras el partido intenta recuperar el control de la Cámara.

En el Senado, el Comité Senatorial Nacional Republicano recaudó 88 millones de dólares en 2025, cerrando el año con 19,3 millones de dólares en efectivo. El Comité de Campaña Senatorial Demócrata recaudó 79,8 millones de dólares, pero terminó ligeramente mejor con 21,7 millones de dólares en efectivo.

