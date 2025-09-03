Recaudo tributario de Colombia sube en julio, aunque el acumulado del año sigue por debajo de la meta

BOGOTÁ, 3 sep (Reuters) - El recaudo tributario de Colombia aumentó un 11,8% interanual en julio, alcanzando 29,7 billones de pesos (US$7393 millones) y cumpliendo la meta para ese mes, revelaron el miércoles cifras de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

El recaudo de impuestos en el séptimo mes del año también superó al de junio, cuando se ubicó en 21,8 billones de pesos.

Entre enero y julio el recaudo tributario del país sudamericano aumentó un 10% interanual a 178,6 billones de pesos (US$44.461 millones).

No obstante, en el consolidado de los primeros siete meses se ubicó 7,1 billones de pesos por debajo de la meta para ese periodo, de 185,7 billones de pesos.

El Gobierno redujo su meta de recaudo de impuestos para este año a 280,3 billones de pesos (US$69.779 millones), desde una original de 299 billones de pesos (US$74.434 millones), en medio del deterioro fiscal de la cuarta economía de América Latina.

El Gobierno presentó el lunes al Congreso un proyecto de reforma fiscal a través del incremento de impuestos para conseguir 26,3 billones de pesos (US$6547 millones) en el 2026, destinados a financiar el presupuesto de gastos de ese año.

(US$1 = 4016,94 pesos)