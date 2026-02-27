Recepción en la embajada de Italia por la inauguración de Feltrinelli en Montevideo

Según un comunicado, estuvieron presentes en la ocasión los principales directivos del Grupo Feltrinelli, incluyendo a su presidente, Carlo Feltrinelli; su directora general, Alessandra Carra; y el director de la Fundación Giangiacomo Feltrinelli, Massimiliano Tarantino. También asistieron los socios locales de la librería, Alejandro Lagazeta, Juan Castillo Marianovich y Pablo Braun.

Entre los numerosos invitados se encontraban diversos representantes políticos e institucionales, entre ellos el ministro de Educación y Cultura de Uruguay, José Carlos Mahía (quien pronunció el discurso inaugural); el ministro de Turismo, Pablo Menoni; la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Doris Morales; y diversos parlamentarios, subsecretarios y autoridades.

Además, asistieron al evento el diputado italiano, Fabio Porta, así como destacadas figuras de la comunidad italiana en el país y numerosos representantes de la cultura y la sociedad civil uruguaya, un total de aproximadamente doscientas personas.

Durante estos días se celebrarán diversos actos relacionados con la inauguración, incluyendo una velada festiva mañana, 28 de febrero, en la librería, ubicada en el histórico edificio "Pablo Ferrando", en el centro de la capital, con música de la Orquesta Uruguaya "Mille Melodie".

Cabe destacar que el edificio ha sido restaurado, conservando sus características arquitectónicas y su alto valor artístico y patrimonial para Montevideo. (ANSA).