Receptor de los Seahawks, Jaxon Smith-Njigba, regresa al Super Bowl tras evaluación por conmoción

SANTA CLARA, California, EE.UU. (AP) — El destacado receptor abierto de los Seahawks de Seattle, Jaxon Smith-Njigba, regresó en el último cuarto del Super Bowl 60 después de haber sido llevado al vestuario en el tercer cuarto para ser evaluado por una posible conmoción cerebral.

Smith-Njigba, el Jugador Ofensivo del Año de la NFL según la AP, pareció lesionarse cuando fue tacleado por el esquinero de New England, Marcus Jones, en una recepción de cuatro yardas a mitad del tercer cuarto.

La lesión ocurrió durante una noche tranquila para Smith-Njigba. El líder de la NFL en yardas por recepción durante la temporada regular tenía tres atrapadas para 24 yardas cuando dejó el campo.

Con Smith-Njigba controlado, Cooper Kupp lideró a los Seahawks con seis recepciones para 61 yardas. El ala cerrada de segundo año, AJ Barner, logró el único touchdown de Seattle, una anotación de 16 yardas al inicio del último cuarto.

