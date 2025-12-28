Receptor de Panthers Tetairoa McMillan jugará ante Seahawks pese a estar en el informe de lesiones

CHARLOTTE, Carolina del Norte, EE.UU. (AP) — El receptor abierto de los Panthers de Carolina, Tetairoa McMillan, está activo y se espera que juegue el domingo contra los Seahawks de Seattle a pesar de haber sido añadido al informe de lesiones por una enfermedad.

McMillan, quien está en la contienda para ganar el premio al Novato Ofensivo del Año de la NFL, ha sido el objetivo favorito del mariscal de campo Bryce Young esta temporada y lidera a los Panthers con 65 recepciones para 924 yardas y siete touchdowns.

Fue la octava selección general de Arizona.

Los Panthers pueden asegurar el título de la NFC Sur hoy con una victoria sobre Seattle y una derrota o empate de Tampa Bay contra Miami.

Inactivos para los Panthers son el receptor abierto Hunter Renfrow, el safety Demani Richardson, el tackle defensivo Jared Harrison-Hunte, el ala cerrada James Mitchell y el tackle defensivo Tershawn Wharton.

El quarterback Jalen Milroe, el safety Coby Bryant, el apoyador Jared Ivey, el tackle Charles Cross, el guardia Bryce Cabeldue, el tackle Mason Richman y el tackle nariz Brandon Pili están inactivos para Seattle.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes