Rechaza suspensión de ayuda para clubes de Ucrania

El texto emitido por la entidad presidida por el esloveno Aleksander Ceferin cuestiona la "información inexacta aparecida en varios artículos de prensa" y asegura que la UEFA "nunca ha negado ningún pago solidario a los clubes ucranianos elegibles".

El diario inglés The Guardian había publicado que la UEFA continúa desembolsando sus fondos solidarios a Rusia, pero ha suspendido los destinados a Ucrania por considerarla una "zona militar de operaciones".

"Sin embargo, al transferir fondos a las federaciones nacionales responsables de la distribución nacional, la UEFA está obligada a declarar a su banco el beneficiario final de todos los pagos, tal como exige la normativa vigente emitida por las autoridades", subrayó la entidad continental.

"Pese a los grandes esfuerzos de la UEFA para procesar estos pagos pendientes, el banco no ha podido procesar los destinados a algunos clubes en Ucrania, y seguimos trabajando con ellos y las autoridades para eliminar los obstáculos y procesar estos pagos", agrega la nota.

"Los pagos solidarios a los clubes son un elemento esencial para fomentar el crecimiento equilibrado del panorama competitivo, y la UEFA está plenamente comprometida a garantizar que todos los pagos lleguen a sus destinatarios legítimos en las 55 federaciones nacionales", concluye el comunicado. (ANSA).

