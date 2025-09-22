Rechazan propuesta de resort y casino cerca de sede de la ONU en Manhattan

NUEVA YORK (AP) — No habrá casino en Manhattan luego de que un panel comunitario rechazó el lunes una propuesta de un resort Mohegan Sun cerca de la sede de las Naciones Unidas.

El desarrollo de Freedom Plaza, que también incluía hoteles, comercios, restaurantes, centros de entretenimiento y viviendas, fue rechazado por una comisión asesora comunitaria encargada por el estado con una votación de 4-2.

Los miembros de la comisión, que fueron designados por la gobernadora Kathy Hochul, el alcalde Eric Adams y otros políticos locales, emitieron sus votos tras discutir brevemente el asunto, aparte de agradecer a los solicitantes por su tiempo y receptividad.

En un intento de última hora por obtener apoyo local, los desarrolladores anunciaron durante el fin de semana su compromiso a hacer que las más de 1000 unidades residenciales propuestas para el proyecto fueran permanentemente asequibles.

Anteriormente habían propuesto otras inversiones comunitarias, como un museo dedicado a la democracia, un centro comunitario, una guardería y acres de espacio público abierto.

Michael Hershman, CEO del Grupo Soloviev, que fue el desarrollador principal del proyecto de más de US$11.000 millones, dijo que su visión habría "revitalizado" el Midtown East.

"Manhattan es la capital indiscutible del mundo, y merecía un resort completamente integrado que habría atraído visitantes y al mismo tiempo cubrir las necesidades de su comunidad", afirmó en un comunicado.

Los portavoces de Mohegan Sun, la empresa de casinos propiedad de la tribu con sede en Connecticut, no respondieron a un correo electrónico solicitando comentarios.

El proyecto, que abarcaba más de 2,4 hectáreas (seis acres) desde la Calle 38 hasta la Calle 41 al este de la Primera Avenida, había sido la última propuesta en consideración para Manhattan.

Un plan respaldado por Jay-Z para construir un casino Caesars Palace en Times Square y otra propuesta para construir un resort de juegos de azar en el lado oeste de Manhattan en el área de Hudson Yards fueron rechazados por otras dos juntas comunitarias la semana pasada.

Cinco propuestas permanecen ahora en la contienda por hasta tres lucrativas licencias de juego estatales para el área de la Ciudad de Nueva York.

Entre ellas se encuentra un casino Bally’s propuesto en un campo de golf público del Bronx que una vez fue administrado por la empresa del presidente Donald Trump, una sala de juegos de azar para el icónico paseo marítimo de Coney Island en Brooklyn y un casino Hard Rock propuesto junto al Citi Field en Queens, donde juegan los Mets de Nueva York.

Dos "racinos" —salones de tragamonedas construidos junto a pistas de carreras de caballos— que se encuentran en Yonkers y en Queens también están buscando una licencia para convertirse en casinos de pleno derecho con juegos de mesa en vivo como blackjack y póker.

La aprobación de la junta local es necesaria para que las propuestas avancen a la siguiente etapa de la contienda. Los reguladores estatales de juegos de azar esperan tomar su decisión final en diciembre.

Adams, un demócrata que se postula para la reelección como independiente, expresó sorpresa por la desaparición de algunos de los proyectos más destacados en la competencia.

"Los casinos pueden traer empleos. Pueden traer estabilidad y turismo", comentó en una entrevista televisiva antes de la votación del lunes. "Así que me sorprendieron algunos de los votos negativos. Dejemos que el proceso final tome la decisión.

No deberíamos detenerlos a este nivel local.

El periodista de The Associated Press Anthony Izaguirre contribuyó a este despacho desde Albany, Nueva York.

