Rechazan solicitud de BHP para apelar sentencia británica por derrumbe de presa en Brasil en 2015

Por Sam Tobin

LONDRES, 19 ene (Reuters) - BHP enfrentó el lunes el rechazo de su solicitud de permiso para apelar una sentencia que la declara responsable del colapso en 2015 de una presa en el sureste de Brasil, en una demanda interpuesta en Londres por un valor potencial de decenas de miles de millones de libras.

En noviembre, el Tribunal Superior de Londres dictó que BHP era legalmente responsable del colapso de la presa de Fundao en Mariana, al sureste de Brasil, que era propiedad y estaba gestionada por Samarco, la empresa conjunta de BHP y Vale.

El Tribunal Superior denegó la solicitud de BHP de autorización para apelar la sentencia, aunque BHP dijo que se dirigirá directamente al Tribunal de Apelación.

"Llevaremos nuestro recurso ante el Tribunal de Apelación", dijo un portavoz de BHP en un comunicado. "BHP continuará defendiendo enérgicamente las fases restantes de esta acción en paralelo".

"Brasil es la vía más apropiada para proporcionar una reparación completa y justa a los afectados".

Los abogados de los demandantes habían valorado anteriormente el pleito, uno de los mayores de la historia jurídica inglesa, en hasta 36.000 millones de libras (US$48.260 millones) y solicitaban casi 200 millones de libras en honorarios legales tras su victoria inicial.

La fase inicial del caso consistía en determinar si BHP era responsable ante los demandantes, y en octubre se iniciará otro juicio para decidir sobre los daños y perjuicios a pagar, con una sentencia probable a mediados de 2027.

Cientos de miles de brasileños, decenas de gobiernos locales y unas 2.000 empresas demandaron a BHP por el derrumbe de la presa de Fundao, que fue el peor desastre medioambiental de Brasil.

El derrumbe desató una ola de lodo tóxico que mató a 19 personas, dejó a miles sin hogar, inundó bosques y contaminó el río Doce.

La jueza Finola O'Farrell dictaminó el año pasado que BHP no debería haber seguido aumentando la altura de la presa, lo que en última instancia provocó su colapso.

(1 dólar = 0,7459 libras)

(Reporte de Sam Tobin; Editado en Español por Ricardo Figueroa)