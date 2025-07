Reciben al papa León XIV como estrella de rock en festival de influencers católicos

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — El papa León XIV recibió el martes una bienvenida digna de una estrella de rock en el festival de influencers católicos —sacerdotes, monjas y fieles que utilizan su presencia en las redes sociales para predicar y enseñar la fe— en el Vaticano mientras les instaba a asegurarse de que las relaciones humanas no sufran con la expansión de los ecosistemas digitales y la inteligencia artificial.

El primer papa estadounidense de la historia fue rodeado por cientos de influencers, con sus teléfonos móviles en alto para transmitir el encuentro, cuando llegó a la Basílica de San Pedro después de una misa especial. Los peregrinos llegaron a Roma para asistir a una celebración especial del Año Santo de los llamados “misioneros digitales”, como parte del Jubileo para jóvenes, que culmina este fin de semana con una vigilia y misa en un vasto campo en las afueras de Roma.

León agradeció a los jóvenes por usar sus plataformas digitales para difundir la fe y posó con gusto para selfies, pero les advirtió que no deben descuidar las relaciones humanas en su búsqueda de clics y seguidores, y les aconsejó no caer en las noticias falsas y la “frivolidad” de los encuentros en línea.

No se trata simplemente de generar contenido, sino de crear un “encuentro entre corazones”, dijo el pontífice en un discurso donde mostró su facilidad para pasar del italiano al español y al inglés. “Sean agentes de comunión, capaces de romper la lógica de la división y la polarización, del individualismo y el egocentrismo”.

“Depende de nosotros, de cada uno de vosotros, asegurar que esta cultura siga siendo humana”, afirmó. “Nuestra misión, vuestra misión, es fomentar una cultura de humanismo cristiano, y hacerlo juntos” en lo que él llamó las únicas redes que realmente importan: de amistad, amor y la “red de Dios”.

Advertencias contra desviarse del mensaje

En los últimos dos días, el mensaje del Vaticano a los jóvenes influencers ha sido de agradecimiento por su evangelización en las redes sociales, pero también una advertencia para no permitir que sus publicaciones se desvíen del mensaje o descuiden la dimensión humana de todos los encuentros.

Para León, el tema es particularmente importante, ya que ha dicho que abordar la amenaza a la humanidad que representa la IA será una prioridad de su pontificado.

El reverendo David McCallum, un jesuita estadounidense que dirige un programa de desarrollo de liderazgo y habló con los influencers el lunes en una conferencia, realizó pausas periódicas en su presentación con instrucciones para que los asistentes realmente hablaran con la persona a su lado, durante hasta diez minutos a la vez.

El cardenal Antonio Tagle, jefe de la oficina de evangelización del Vaticano, instó a los influencers a evitar cualquier cosa que huela a publicidad engañosa, coerción o lavado de cerebro en sus publicaciones, o a usar su plataforma para ganar dinero.

Señaló que él mismo había sido víctima de un video falso que anunciaba un medicamento para la artritis.

“Hermanos y hermanas, sepan discernir”, dijo Tagle a los influencers en su homilía durante la misa del martes.

Mini Día Mundial de la Juventud en Roma

Las actividades del martes comenzaron cuando los grupos de influencers y jóvenes peregrinos atravesaron la Puerta Santa de la basílica, un rito de paso para los aproximadamente 32 millones de personas que participan en las celebraciones del Año Santo 2025 del Vaticano. Esta semana, el centro de Roma se llenó de multitudes dinámicas que cantaban y bailaban, formadas por exploradores católicos adolescentes, grupos de iglesias y escuelas católicas.

Todo tenía el ambiente de un Día Mundial de la Juventud a menor escala, el festival católico tipo Woodstock que se celebra cada tres años y que fue inaugurado por San Juan Pablo II.

El más reciente tuvo lugar en Lisboa, Portugal, y se volvió viral gracias al reverendo Guilherme Peixoto, un sacerdote de pueblo en el norte de Portugal que también es DJ. Está en Roma esta semana, aunque no se sabe si repetirá su ahora famoso set que despertó a los jóvenes antes de la misa final del papa Francisco en Lisboa.

En él, mientras mezclaba música house detrás de su consola con todo y collar clerical, Peixoto intercaló en el set tanto la exhortación de San Juan Pablo II a los jóvenes de “no tengan miedo” como la insistencia de Francisco en Lisboa de que la iglesia tiene espacio para todos, “todos, todos, todos”.

Ese mantra se ha convertido en el estribillo del jubileo juvenil de este año, con el hashtag #todostodostodos en todas las plataformas de los peregrinos que publican sobre su experiencia en Roma.

Pablo Licheri, quien fundó la aplicación Catholic Mass Times, que proporciona ubicaciones y horarios para liturgias católicas en todo el mundo y ha registrado dos millones de descargas, dijo que se ha sentido alentado tanto por el mensaje de León como por el entusiasmo de los católicos conocedores de las redes sociales como él.

“Me conmovió especialmente conocer en persona a tantos compañeros influencers católicos y rezar junto con otros que comparten la misma pasión por difundir la alegría del amor de Dios”, dijo después de la misa del martes.

