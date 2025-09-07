Reciben en Túnez a la flotilla salida de Barcelona hacia Gaza

Más de 1000 personas recibieron el domingo en Túnez a la flotilla que salió a inicios del mes de Barcelona con militantes y ayuda humanitaria para Gaza.

Varios barcos debían salir de Túnez el domingo para unirse a la Global Sumud Flotilla, pero el viaje fue aplazado al miércoles por "razones técnicas y logísticas", según los organizadores.

En Sidi Bou Said, cerca de Túnez, más de 1000 personas con banderas palestinas recibieron con fervor a los militantes.

Las Naciones Unidas declararon en agosto el estado de hambruna en Gaza y advirtieron que 500.000 personas están en situación "catastrófica".

La flotilla está compuesta de unas 20 embarcaciones y en ella viaja la ambientalista Greta Thunberg, entre otras personalidades, y tiene como objetivo "abrir un corredor humanitario y poner fin al genocidio en curso del pueblo palestino" en el contexto de la guerra entre Israel y Hamás, según señalaron los organizadores de Global Sumud Flotilla.

Además de Thunberg, en la misión participan activistas de decenas de países, artistas como el actor irlandés Liam Cunningham y el español Eduard Fernández, así como legisladores europeos y personalidades como la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

Está previsto que la flotilla llegue a Gaza a mediados de septiembre, después de que Israel bloqueó dos intentos de activistas de entregar ayuda al devastado territorio palestino por barco en junio y julio.

ldf-bou/iba/feb/eg/mr