Recibiendo a Zelenski, Arabia Saudita quiere resituarse internacionalmente

El regreso de Siria al club árabe y la guerra de Ucrania pusieron fin al aislamiento internacional del príncipe heredero saudita Mohamed bin Salmán, tras el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018, consideran analistas después de un evento diplomático inédito en Arabia Saudita.

El país acogió el viernes la cumbre de la Liga Árabe, que reunió en la misma sala al presidente ucraniano Volodimir Zelenski y a su homólogo sirio, Bashar al Asad, en la ciudad de Yedá, a orillas del mar Rojo, una señal del creciente peso diplomático del reino.

El insólito evento parece haber sido organizado para destacar el peso de Mohamed bin Salmán, conocido por sus iniciales MBS, que en los últimos años estuvo en el punto de mira de la comunidad internacional por el asesinato en 2018 por agentes sauditas del periodista Jamal Khashoggi, crítico con el poder.

Las oenegés acusan regularmente a Arabia Saudita de cometer graves violaciones de los derechos humanos.

"Un objetivo importante de los dirigentes sauditas es presentar al príncipe heredero como una figura esencial en el cambiante paisaje geopolítico", explica Kristian Ulrichsen, investigador del Instituto Baker de la universidad estadounidense Rice.

La guerra de Ucrania puso "definitivamente fin" al aislamiento de MBS tras el caso Khashoggi, asesinado en el consulado saudita en Estambul, añade.

Riad puede enorgullecerse de la organización el viernes de un evento en el que se atenuaron, por lo menos momentáneamente, las tensiones relacionadas con la presencia de Asad, aliado de Moscú, y de Zelenski.

La llegada de Asad a territorio saudita se preparó minuciosamente. Los ministros de Relaciones Exteriores de ambos países se reunieron en las últimas semanas y anunciaron públicamente la reapertura de sus respectivas misiones diplomáticas, cerradas en 2012, cuando Riad cortó los lazos con Siria por la escalada de la guerra en ese país.

- "Imponer un consenso árabe" -

Asad elogió el viernes a MBS, que lo invitó a la cumbre de la Liga Árabe, en la que el sirio participó por primera vez en más de una década.

Los medios de oficiales sirios indicaron que Asad incluso dio la mano y habló con el emir de Catar, ferviente crítico de su gobierno, al que Doha pidió cuentas en el pasado por los "crímenes de guerra" cometidos en Siria.

No obstante, estos gestos no significan que el debate sobre Siria se resolvió, sobre todo si la reintegración del país a la Liga Árabe no aborda las cuestiones relacionadas con los refugiados sirios y el tráfico de captagon, una droga derivada de las anfetaminas de la cual Siria es exportador mundial.

"El regreso de Asad al redil árabe causó desacuerdos, especialmente con Catar", observa Kristine Diwan, del Instituto de Estados árabes del Golfo en Washington. Pero Arabia Saudita busca "imponer un consenso árabe", añade.

La aparición de Zelenski en Yedá fue más complicada. El presidente ucraniano acusó a ciertos jefes de Estado árabes de cerrar los ojos ante el sufrimiento causado por la invasión rusa de su país.

"La presencia de Zelenski arruinó la felicidad de Asad en la cumbre, ya que recordó a los participantes los crímenes de Rusia en Ucrania", explica Rabha Saif Allam, especialista de asuntos de Oriente Medio en el Centro de estudios estratégicos de El Cairo.

Pero los sauditas buscaban más bien atenuar la impresión de que están demasiado cerca de Rusia, algo que preocupa particularmente a Estados Unidos.

"La invitación de Zelenski contrarresta esta impresión y pone en guardia a Rusia: rehabilitar a Asad no les da carta blanca en la región", considera Diwan.

Esto corresponde a la imagen que quiere tomar Riad de "cabeza de puente diplomático y potencialmente económico entre los diferentes actores internacionales", indica por su parte Oumar Karim, experto en política saudita en la universidad de Birmingham en Reino Unido.

"La invitación de Zelenski muestra que Riad no solo quiere ser un actor regional, sino también un actor internacional, y que quiere encontrar un lugar diplomático particular en un orden internacional multipolar en plena evolución", concluye el experto.

