Recibimiento de gala a Benzema en Arabia Saudita

Después de no poder atraer a su campeonato a Lionel Messi, que prefirió el Inter Miami y Estados Unidos, Arabia Saudita brindó este jueves un recibimiento de gala a Karim Benzema, que fue presentado oficialmente ante 60.000 hinchas del Al Ittihad, su nuevo club, en Yedá.

Benzema posó con una camiseta amarilla y negra, los colores del equipo, con su nombre a la espalda junto a "2026", en alusión al año en el que termina su nuevo contrato.

Los aficionados aclamaron a su nuevo ídolo, que subió a un podio en el centro del terreno de juego.

El Balón de Oro de 2022, que firmó tres años con el club saudita con un salario que no fue revelado, se dirigió en inglés a los aficionados para darles las gracias, prometiendo conducir al club "al más alto nivel", antes de dejar caer un "Assalam o aleikum!" a modo de saludo.

El jugador de 35 años mostró su Balón de Oro, antes de dar una vuelta de honor, enviando balones dedicados a la grada.

Después de 14 años en Madrid, donde ganó cinco Ligas de Campeones, el internacional francés (97 partidos con Francia, 37 goles) optó el martes por unirse al club saudita Al Ittihad. Su fichaje llega unos meses después de la llegada al reino de un ilustre excompañero del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, que milita en el Al Nassr, club de Riad.

En las gradas del estadio, lleno con familias, los aficionados esperaron con paciencia mientras escuchaban música. Se veían mensajes de bienvenida, a veces en francés ("Je t'aime, Benzema"), así como camisetas de Benzema, tanto la del Real Madrid como la nueva del Al Ittihad.

- "Mucha ambición" -

Música a todo volumen, juegos de luces, un espectáculo pirotécnico, un vídeo para ensalzar al jugador y el rostro de Benzema proyectado en mapping 3D en el cielo... Todo para preparar el ambiente antes de que llegara al césped el futbolista. En el terreno se veía un "KB9" realizado mediante luces.

"¿Por qué elegí el Al Ittihad? Es un club con muchos valores. Es un club que acaba de ganar (el título nacional), que está siempre en progresión", había explicado algo antes en francés en su conferencia de prensa de presentación.

"Me gusta la ambición y el carácter de los fans. Por eso he elegido este club. Los aficionados de Arabia Saudita son acogedores. He tenido la suerte de jugar partidos aquí (...) He visto, en los últimos días, mucha locura. Me ha emocionado. Espero devolver este afecto en el campo", añadió antes decenas de periodistas.

"He ganado muchas cosas en Europa. He firmado aquí con mucha ambición, para aportar mi experiencia, esperando ganar muchos títulos. Tengo hambre. Todavía tengo ganas de jugar y de mostrar lo que puedo hacer en el campo. De llevar al club allí donde debe estar, es decir, a lo más alto", añadió el exgoleador del Real Madrid.

El segundo máximo anotador de la historia del Real Madrid, con 354 goles detrás de Cristiano Ronaldo (450), podría verse respaldado en el Al Ittihad por un compatriota, el mediocampista N'Golo Kanté. El club "estudia" los resultados de sus "pruebas médicas", explicó el jueves una fuente interna a la AFP, aludiendo al "largo historial de lesiones" del jugador, que hasta ahora estaba en el Chelsea.

