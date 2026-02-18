Recién destituido mandatario Jerí en Perú se despide con mensaje de gratitud

El expresidente interino de Perú José Jerí manifestó este miércoles en redes sociales que se va con "el corazón lleno y en paz" y anunció que reanudará sus labores como parlamentario luego de que el Congreso votara su destitución por reuniones secretas con un empresario chino

Jerí, de 39 años, había asumido la presidencia en octubre tras la destitución de Dina Boluarte en un juicio político donde se señaló su incapacidad para resolver una ola de criminalidad y extorsiones

"Servir al Perú fue y seguirá siendo un honor. Me voy con el corazón lleno y en paz. No es sencillo resolver en meses lo que lleva décadas pendiente, pero cada paso se dio con convicción, responsabilidad y entrega", indicó Jerí en la red social TikTok

"Dejamos encaminado nuestro encargo más firme: garantizar elecciones limpias y transparentes, y seguir fortaleciendo la seguridad como base de un país con orden y futuro", agregó

Perú celebrará elecciones el 12 de abril para elegir a un nuevo presidente y renovar el Congreso

Jeri fue destituido el martes por "inconducta en sus funciones y falta de idoneidad para ejercer el cargo"

Cayó en desgracia en enero cuando la fiscalía le abrió una investigación por presunto "tráfico de influencias y patrocinio ilegal de intereses" tras saberse de una cita encubierta con un empresario chino que hace negocios con el gobierno

Su situación se complicó este mes con otra indagación sobre "tráfico de influencias" por su presunta intervención en la contratación de nueve mujeres en su gobierno

Perú atraviesa desde 2016 una crisis de inestabilidad institucional caracterizada por un Legislativo dominante sobre un Ejecutivo débil. Jerí era el séptimo jefe de Estado desde 2016