Reciente ola de calor en Europa, hasta 4° C más caliente debido al cambio climático

El cambio climático causado por la quema de combustibles fósiles ha hecho que la reciente ola de calor en el oeste de Europa sea hasta 4° C más cálida en muchas ciudades, exponiendo a miles de personas vulnerables a un estrés térmico peligroso, según un estudio publicado el miércoles.

Entre finales de junio y principios de julio, las temperaturas superaron ampliamente los 40° C en numerosos países europeos, durante una ola de calor excepcional y temprana que desencadenó múltiples alertas sanitarias.

“Estimamos que el cambio climático ha amplificado la ola de calor en aproximadamente 2º a 4° C en la mayoría de las ciudades” estudiadas, incluidos París, Londres y Madrid, declaró Ben Clarke del Imperial College de Londres, quien dirigió este estudio junto con la London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Este episodio probablemente resultó en un número mucho mayor de muertes relacionadas con el calor que en ausencia de la influencia del cambio climático, concluyó este "estudio rápido", realizado por más de una decena de investigadores de cinco instituciones europeas, en espera de los balances oficiales en varias semanas.

Para evaluar la influencia del cambio climático, los científicos simularon la intensidad de este episodio en un mundo que no hubiera experimentado la quema masiva de carbón, petróleo y gas, basándose en datos meteorológicos históricos.

Concluyeron que la ola de calor "habría sido de 2 a 4° C menos intensa" sin el cambio climático en 11 de las 12 ciudades estudiadas.

Estos grados adicionales han aumentado considerablemente el riesgo sanitario para los 30 millones de habitantes de las ciudades estudiadas, incluidas París, Londres y Madrid.

“Esto coloca a ciertos grupos de personas en una situación más peligrosa”, declaró el investigador Ben Clarke del Imperial College de Londres.

“Para algunos todavía es un clima cálido y agradable. Pero para una gran parte de la población, se vuelve peligroso”, comentó a los periodistas.

- Vida o muerte -

El estudio intenta por primera vez estimar el número de muertes atribuibles a la ola de calor en las 12 ciudades estudiadas y la proporción atribuible al cambio climático.

Basándose en métodos científicos revisados por pares y en investigaciones establecidas sobre calor y mortalidad, el estudio estima que la ola de calor probablemente causó alrededor de 2300 muertes prematuras entre el 23 de junio y el 2 de julio en estas ciudades.

Y aproximadamente 1500 muertes, es decir, alrededor de dos tercios, no habrían ocurrido sin los grados añadidos por el desajuste climático causado por la humanidad.

Los autores, provenientes de instituciones de Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca y Suiza, destacaron que esta estimación es solo un vistazo preliminar, antes de cualquier conteo oficial.

Las olas de calor son particularmente peligrosas para las personas mayores, los enfermos, los niños pequeños, los trabajadores al aire libre y cualquier persona expuesta a temperaturas elevadas durante largos períodos sin descanso, especialmente durante una sucesión de noches cálidas.

Extensas áreas del sur de Europa han experimentado sucesiones de "noches tropicales", cuando las temperaturas no bajan lo suficiente como para permitir que el cuerpo se recupere.

"Para miles de personas, un aumento de solo 2° o 4° C puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte", declaró Garyfallos Konstantinoudis, del Imperial College de Londres.

"Por eso las olas de calor son conocidas como asesinas silenciosas: la mayoría de las muertes ocurren en casas y hospitales, fuera de la vista, y rara vez se informan", añadió.

Las autoridades estiman que serán necesarias varias semanas para establecer un balance definitivo de víctimas.

La sucesión de episodios similares ya ha provocado decenas de miles de muertes prematuras en Europa durante veranos anteriores.

