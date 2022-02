Recogidas más de 100.000 firmas en dos días para exigir al Kremlin el cese del líder checheno Ramzan Kadirov

Una iniciativa para lograr el cese del presidente de la república rusa de Chechenia, Ramzan Kadirov, ha logrado recabar en dos días más de 100.000 firmas para pedir al Kremlin su salida del cargo.

Kadirov se encuentra actualmente en el centro de varias polémicas, especialmente por las amenazas vertidas contra varios periodistas y activistas defensores de los Derechos Humanos.

La petición fue lanzada el domingo por Ilia Yashin, una exdiputada opositora, y en ella señala que Kadirov ha convertido la región en un "Estado separado", si bien "no es digno de ocupar el cargo y no debería ser un funcionario". Así, ha pedido al presidente, Vladimir Putin, que firme un decreto que lleve a su cese, según informaciones del diario 'The Moscow Times'.

Este martes por la tarde se habían registrado ya unas 120.000 firmas, tal y como ha asegurado. Sin embargo, analistas y expertos han manifestado su "escepticismo" sobre la posibilidad de que la iniciativa realmente logre su objetivo.

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha descartado que el Gobierno tenga intención de analizar la petición dado que el "voto impersonal" puede verse influenciado por bots. Kadirov ha vuelto a ser el centro de todas las miradas después de que las fuezas de seguridad chechenas detuvieran a la madre del activista Abubakar Yangulbaev en el oeste de Rusia y la obligaran a regresar a la región.

Poco después, el diputado ruso Adam Delimjanov, aliado de Kadirov, amenazó con "contarle la cabeza" a la familia del abogado y activista en unas polémicas declaraciones que han sido difundidas en un vídeo a través de Instagram.

Por otra parte, ha amenazado a varios periodistas de los medios independientes Dozhd y Novaya Gazeta, a los que ha calificado de "terroristas" antes de asegurar que los "destruiría".