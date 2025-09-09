Recompensa de 50 millones es una "película repetida y mala": Maduro

CARACAS, 9 sep (Reuters) - El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó de "película repetida y mala" el ofrecimiento de Estados Unidos de una recompensa de US$50 millones por información que conduzca a su arresto, según una entrevista divulgada el martes.

En agosto, la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, anunció que Estados Unidos duplicó de 25 millones a 50 millones de dólares la recompensa por datos que lleven a la captura del mandatario.

El ofrecimiento "es una película repetida, una mala película de un cowboy que fracasó en el pasado", dijo Maduro en una entrevista con el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa en la televisora RT y divulgada por la estatal Venezolana de Televisión.

Agregó que "invadir" Venezuela "sería una locura" y que la población y sus fuerzas militares, sin embargo, están preparados para la defensa de su territorio.

El Gobierno de Estados Unidos ha ordenado el despliegue de una nutrida presencia militar en el sur del Caribe para operaciones contra los cárteles de la droga. (Reporte de Redacción Reuters)