Reconciliación de Vinicius y reactivar al Barça, retos de Alonso y Flick tras el Clásico

Además de las consecuencias que tiene de por sí un Clásico, la victoria del Real Madrid sobre el FC Barcelona el pasado fin de semana evidenció problemas en ambos equipos a resolver este fin de semana, como las diferencias entre Vinicius y Xabi Alonso, y el bajo rendimiento de los pupilos de Hansi Flick.

Hubo que esperar tres días para que el brasileño del equipo blanco pidiera perdón a sus compañeros, al club y a su presidente Florentino Pérez, por su comportamiento tras ser sustituido por su compatriota Rodrygo en el 72.

Los gritos de enfado, las amenazas con marcharse del equipo -el jugador está en plena negociación de renovación de su contrato- y su marcha directa hacia el vestuario, mientras miraba al banquillo de Alonso, manifestaron el malestar del brasileño contra su entrenador.

Unos problemas entre jugador y entrenador que, según la prensa española, se remontarían hasta el pasado Mundial de Clubes de junio y julio.

Pero el miércoles, después de dos días de descanso, los dos implicados hablaron, tal y como declaró Alonso en su rueda de prensa posterior, para solucionar el asunto antes de recibir el sábado al Valencia.

Más allá del resultado, independientemente del cual el Real Madrid tiene asegurado seguir siendo líder, la grada estará expectante de una posible reconciliación entre aficionados, jugadores y, sobre todo, técnico con el atacante brasileño.

Sin embargo, el gran damnificado fue el FC Barcelona, que diezmado por las numerosas bajas -Joan García, Marc-André ter Stegen, Raphinha, Gavi, y ahora Pedri- y las recientes incorporaciones tras sus lesiones de Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Dani Olmo, atraviesa un momento crítico de juego.

Las molestias de pubalgia que afectan a Yamal, la estrella del conjunto azulgrana, están pasando factura como muestran sus escasos intentos de desbordamiento en el ataque.

Su entrenador, que llevó al equipo al triplete doméstico la pasada temporada, debe demostrar una vez más su calidad como entrenador y reactivar a una plantilla que acusa la falta de pegada y contundencia defensiva.

Ante el Elche el domingo en Montjuic, el Barça (22 puntos) no podrá fallar para seguir la estela del Real Madrid en la tabla.

En otro choque estelar, el Atlético de Madrid (4º con 19 unidades) se medirá al Sevilla (11º), ambos equipos entrenados por dos argentinos, Diego Simeone y Matías Almeyda respectivamente.

-- Programa de los partidos de la 11ª jornada de LaLiga:

- Viernes:

(20h00 GMT) Getafe - Girona

- Sábado:

(13h00 GMT) Villarreal - Rayo

(15h15 GMT) Atlético - Sevilla

(17h30 GMT) Real Sociedad - Athletic

(20h00 GMT) Real Madrid -

Valencia

- Domingo:

(13h00 GMT) Levante - Celta

(15h15 GMT) Alavés - Espanyol

(17h30 GMT) Barcelona - Elche

(20h00 GMT) Betis - Mallorca

- Lunes:

(20h00 GMT) Oviedo - Osasuna

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1.

Real Madrid 27 10 9 0 1 22 10 12

2. Barcelona 22 10 7 1 2 25 12 13

3. Villarreal 20 10 6 2 2 18 10 8

4. Atlético de Madrid 19 10 5 4 1 18 10 8

5. Espanyol 18 10 5 3 2 14 11 3

6. Betis 16 10 4 4 2 15 12 3

7. Rayo 14 10 4 2 4 12 10 2

8. Elche 14 10 3 5 2 11 10 1

9. Athletic 14 10 4 2 4 9 10 -1

10. Getafe 14 10 4 2 4 10 12 -2

11. Sevilla 13 10 4 1 5 17 16 1

12. Alavés 12 10 3 3 4 9 9 0

13. Celta 10 10 1 7 2 11 13 -2

14. Osasuna 10 10 3 1 6 9 12 -3

15. Levante 9 10 2 3 5 14 18 -4

16. Mallorca 9 10 2 3 5 11 15 -4

17. Real Sociedad 9 10 2 3 5 10 14 -4

18. Valencia 9 10 2 3 5 10 16 -6

19. Real Oviedo 7 10 2 1 7 7 19 -12

20. Girona 7 10 1 4 5 9 22 -13

