Reconocen a Commandos: Behind Enemy Line, Blasphemous y La Abadía del Crimen como los mejores videojuegos españoles

'Commandos: Behind Enemy Line' ha sido elegido como el mejor videojuego español en el homenaje a los 45 años de historia del 'software' de entretenimiento nacional organizado por el Centro Universitario U-tad.

'Jugando en Casa' es una iniciativa que pretende homenajear al videojuego y a los creadores nacionales, que este este jueves por la tarde ha celebrado una gala en la que se han revelado los juegos más destacados de los 45 años de historia del 'software' de entretenimiento español. Cuenta con el respaldo de Game y Dell.

Los jugadores han podido votar por los que consideran que son los mejores videojuegos españoles, de una selección inicial de los 50 títulos más representativos hecha por un jurado independiente con más de 40 expertos.

El título de Pyro Studios 'Commandos: Behind Enemy Line' (1998) ha sido elegido como el mejor videojuego español por el 28 por ciento de los participantes, seguido de 'Blasphemous' (The Game Kitchen, 2019), con el 22 por ciento de los votos; y 'La Abadía del Crimen' (distribuido por Opera Soft, 1987), con el 20 por ciento.

"Commandos nos ha generado muchísimas alegrías, pero este es el más emocionante y valioso de los reconocimientos que hemos obtenido en estos 26 años desde su lanzamiento al mercado. Es un honor inmenso formar parte de la historia del videojuego español rodeados de tanto talento y de tantísimos juegos inolvidables, tan merecedores de esta distinción, como nosotros", ha expresado el fundador de Pyro Studios, Ignacio Pérez Dolset.

Por su parte, el director del estudio 'The Game Kitchen, Mauricio García, ha afirmado que el equipo de 'Blasphemous' "lo dio todo a la hora de crear el juego y este reconocimiento es una recompensa a ese trabajo".

Juan Delcán, coautor de 'La Abadía del Crimen' junto a Paco Menéndez, ha extendido el reconocimiento al distinguido jurado y a los intrépidos aventureros que osaron adentrarse en los confines de 'La Abadía del Crimen'".

PC Fútbol, Commandos 2: Men of Courage, GRIS, Blasphemous 2, Castlevania: Lords of Shadow, Metroid Dread y Blade: The Edge of Darkness completan el Top10 de los mejores videojuegos españoles.

"Jugando en casa ha dejado muy claro el inmenso talento de los creadores españoles de videojuegos, la innegable y sobresaliente calidad de nuestras producciones y el impacto económico, social y emocional generado por nuestra industria" concluye Ignacio Pérez Dolset, uno de los impulsores de U-tad y precursor de esta iniciativa.