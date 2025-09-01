Reconocer un Estado palestino “no es simbólico”, dice ministra de Autoridad Palestina

Reconocer un Estado palestino "no es simbólico" pues ofrece "una perspectiva de futuro", dijo el lunes en Roma la ministra delegada de Relaciones Exteriores de la Autoridad Palestina, Varsen Aghabekian Shahin.

"Hablamos sobre el reconocimiento del Estado palestino, y claramente indiqué que este reconocimiento no es simbólico. El reconocimiento del Estado palestino nos da una perspectiva de futuro", dijo a la prensa después de un encuentro con el ministro italiano de Relaciones Exteriores, Antonio Tajani.

"Nos muestra que preservamos la solución de dos Estados, erosionada desde hace tiempo. Envía también un mensaje claro: la única solución es reconocer un Estado palestino que vive en paz y seguridad al lado del Estado de Israel", subrayó.

El gobierno italiano estima que el reconocimiento de un Estado palestino no puede darse antes de su creación.

"Mientras no haya un Estado, es difícil reconocerlo oficialmente, nosotros reconocemos la Autoridad Nacional palestina, que recibimos con un sentimiento de verdadera amistad", declaró Tajani.

A fines de julio, el presidente francés Emmanuel Macron anunció que Francia reconocerá al Estado de Palestina en la Asamblea General de la ONU, que se llevará a cabo del 9 al 23 de septiembre en Nueva York.

Más de diez países occidentales llaman a otros países a hacer lo mismo.

