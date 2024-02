MARLBOROUGH, Massachusetts--(BUSINESS WIRE)--feb. 6, 2024--

ExaGrid ®, la única solución de almacenamiento de copia de seguridad por niveles del sector, acaba de anunciar que su dispositivo EX189 ha sido reconocido como un objetivo de copia de seguridad TOP 5 en el informe 2024-25 DCIG TOP 5 2PB+ Cyber Secure Backup Target Global Edition Report.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240206438378/es/

(Graphic: Business Wire)

El informe del Data Center Intelligence Group ( DCIG ) ofrece orientación sobre los 5 principales objetivos de copia de ciberseguridad que las empresas deben tener en cuenta en su lucha contra el secuestro de datos, o “ransomware”. El informe incluye un perfil de cada uno de los 5 principales objetivos de copia de ciberseguridad que enumera al menos tres formas en las que cada uno se distingue de las demás soluciones.

Criterios de inclusión para el informe 2024-25 DCIG TOP 5 2PB+ Cyber Secure Backup Target Global Edition1:

El EX189 de ExaGrid, el modelo más grande de la línea de dispositivos de almacenamiento de copia de seguridad por niveles de ExaGrid, alcanzó el TOP 5 gracias a su exclusiva arquitectura de escalabilidad horizontal y a sus completas funciones de seguridad, como Retention Time-Lock for Ransomware Recovery, que incluye un nivel no expuesto a la red (tiered air gap), con una política de borrado retardado y objetos de datos inmutables. Además, el modelo de atención al cliente de ExaGrid, líder en el sector, en el que los clientes trabajan directamente con un ingeniero de soporte de nivel 2, también se destaca en el informe como un diferenciador clave de otros objetivos de copia de seguridad.

"En ExaGrid estamos encantados de haber sido nombrados en el Informe TOP 5 del DCIG", declaró Bill Andrews, presidente y director ejecutivo de ExaGrid. "Tradicionalmente, las aplicaciones de copia de seguridad tienen una fuerte seguridad, pero el almacenamiento de copia de seguridad suele tener poca o ninguna. ExaGrid es único en su enfoque de la seguridad del almacenamiento de copias de seguridad y animamos a todas las organizaciones a considerar dicho enfoque a la hora de evaluar sus políticas y procedimientos de ciberseguridad y su preparación general para recuperarse si se enfrentan a un ataque de ransomware".

1 dcig, "2024-25 dcig top 5 2pb+ cyber secure backup target - global edition" (edición global 2024-25 del top 5 de objetivos de copia de ciberseguridad de 2pb o más del dcig), 1 de febrero de 2024, jerome m. wendt.

Acerca de ExaGrid

ExaGrid ofrece Tiered Backup Storage, un almacenamiento de copia de seguridad por niveles con una zona de aterrizaje de caché de disco única, un repositorio de retención a largo plazo y una arquitectura de escalabilidad. La zona de aterrizaje de ExaGrid proporciona las copias de seguridad y restauraciones más rápidas, así como recuperaciones instantáneas de máquinas virtuales. El nivel de retención ofrece el menor costo para el servicio a largo plazo. La arquitectura escalable de ExaGrid incluye dispositivos completos y garantiza una ventana de copia de seguridad de longitud fija a medida que los datos crecen, lo que elimina las costosas actualizaciones integrales y la obsolescencia del producto. ExaGrid ofrece el único enfoque de almacenamiento de copias de seguridad de dos niveles con un nivel no orientado a la red, borrados retrasados y objetos inmutables para recuperarse de los ataques de ransomware.

ExaGrid cuenta con ingenieros de sistemas de venta física y preventa en los siguientes países: Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Benelux, Brasil, Canadá, Catar, Chile, CEI, Colombia, Corea del Sur, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, Francia, Hong Kong, India, Israel, Italia, Japón, México, Países Nórdicos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Singapur, Sudáfrica y Turquía, entre otras regiones.

Visítenos en exagrid.com o conéctese con nosotros en LinkedIn . Vea lo que dicen nuestros clientes sobre sus propias experiencias con ExaGrid y sepa por qué ahora pasan mucho menos tiempo haciendo el almacenamiento de copias de seguridad en las historias de éxito de nuestros clientes . ExaGrid is proud of our +81 NPS score!

ExaGrid es una marca comercial registrada de ExaGrid Systems, Inc. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240206438378/es/

CONTACT: Prensa:

Mary Domenichelli

Exagrid

mdomenichelli@exagrid.com

Keyword: massachusetts europe united states turkey north america

Industry keyword: data management security technology other technology networks hardware

SOURCE: ExaGrid

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 02/06/2024 12:48 pm/disc: 02/06/2024 12:47 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20240206438378/es