Récord de turistas extranjeros en España en 2025
El gasto total de los visitantes extranjeros también alcanzó un máximo histórico, alcanzando los 134.712 millones de euros, un incremento interanual del 6,8 %. Por segundo año consecutivo, el crecimiento de los ingresos superó las llegadas.
El sector atribuye el aumento del gasto a la mejora de la oferta turística y a un enfoque más orientado a la calidad, que también influyó en el aumento de los precios del alojamiento.
Las cifras confirman las provisionales publicadas a mediados de enero por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y consolidan el papel del turismo como uno de los principales motores de la economía española. (ANSA).