"Recordaremos este partido mucho tiempo", festeja Lautaro Martínez

Lautaro Martínez, delantero argentino del Inter de Milán, en declaraciones a la televisión Prime tras el empate 2-2 con un gol suyo ante el Bayern de Múnich, que permitió el pase de los italianos a semifinales de la Liga de Campeones:

"Hemos tenido un calendario cargado, con muchos partidos encadenados, pero somos un equipo que no se rinde. Recordaremos este partido mucho tiempo. Tenemos personalidad, corazón, inteligencia. En algunos momentos es verdad que hemos ido a remolque, pero hoy demostramos que somos capaces de hacer grandes cosas. Cada temporada pensamos en ganarlo todo. Si no piensas eso, no debes entonces jugar a esto. Esa es nuestra mentalidad".

Benjamin Pavard, defensa francés del Inter de Milán, en declaraciones a la televisión Prime después del empate 2-2 con un gol suyo ante el Bayern de Múnich:

"No ha sido un partido fácil. El Bayern es un buen equipo y hemos tenido que estar muy concentrados en el plano defensivo. Somos un equipo que no se autoimpone límites. Buscamos siempre la victoria y queremos llegar hasta el final".

dr/iga