Récords del mundo del atletismo antes del Mundial de Tokio
Estos son los récords del atletismo antes del Mundial de Tokio, que se disputa desde este sábado 13
Estos son los récords del atletismo antes del Mundial de Tokio, que se disputa desde este sábado 13 al domingo 21 de septiembre, según los registros de World Athletics:
- HOMBRES:
100 metros: Usain Bolt (JAM), 9.58 el 16/08/2009 en Berlín (GER)
200 metros: Usain Bolt (JAM), 19.19 el 20/08/2009 en Berlín
400 metros: Wayde Van Niekerk (RSA), 43.03 el 14/08/2016 en Río de Janeiro (BRA)
800 metros: David Rudisha (KEN), 1:40.91 el 9/08/2012 en Londres
1500 metros: Hicham El Guerrouj (MAR), 3:26.00 el 14/07/1998 en Roma (ITA)
5000 metros: Joshua Cheptegei (UGA), 12:35.36 el 14/08/2020 en Mónaco (MON)
10.000 metros: Joshua Cheptegei (UGA), 26:11.00 el 7/10/2020 en Valencia (ESP)
Maratón: Kelvin Kiptum (KEN), 2:00.35 el 8/12/2023 en Chicago (USA)
3000 metros obstáculos: Lamecha Girma (ETH), 7:52.11 el 9/06/2023 en París (FRA)
110 metros vallas: Aries Merritt (USA), 12.80 el 7/09/2012 en Bruselas (BEL)
400 metros vallas: Karsten Warholm (NOR), 45.94 el 3/08/2021 en Tokio (JPN)
Salto alto: Javier Sotomayor (CUB), 2,45 m el 27/07/1993 en Salamanca (ESP)
Salto con garrocha: Armand Duplantis (SWE), 6,29 m el 12/08/2025 en Budapest (HUN)
Salto largo: Mike Powell (USA), 8,95 m el 30/08/1991 en Tokio
Triple salto: Jonathan Edwards (GBR), 18,29 m el 7/08/1995 en Gotemburgo (SWE)
Lanzamiento de bala: Ryan Crouser (USA), 23,56 m el 27/05/2023 en Los Ángeles (USA)
Lanzamiento de disco: Mykolas Alekna (LTU), 75,56 m el 13/04/2025 en Ramona (USA)
Lanzamiento de martillo: Yuriy Sedykh (URSS), 86,74 m el 30/08/1986 en Stuttgart (GER)
Lanzamiento de jabalina: Jan Zelezny (CZE), 98,48 m el 25/05/1996 en Jena (GER)
Decatlón: Kevin Mayer (FRA), 9126 puntos el 16/09/2018 en Talence (FRA)
20 km marcha: Toshikazu Yamanishi (JPN), 1h16.10 el 16/02/2025 en Kobe (JPN)
35 km marcha: Massimo Stano (ITA), 2h20:43 el 18/05/2025 en Podebrady (CZE)
4x100 metros relevos: Jamaica 36.84 el 11/08/2012 en Londres
4x400 metros relevos: Estados Unidos (USA), 2:54.29 el 22/08/1993 en Stuttgart (GER)
- MUJERES:
100 m: Florence Griffith Joyner (USA), 10.49 en Indianápolis (USA) el 16/07/1988
200 m: Florence Griffith Joyner (USA), 21.34 en Seúl (KOR) el 29/09/1988
400 m: Marita Koch (GER), 47.60 el 6/10/1985 en Canberra (AUS)
800 m: Jarmila Kratochvilova (CZE), 1:53.28 el 26/07/1983 en Múnich (GER)
1500 m: Faith Kipyegon (KEN), 3:48.68 el 6/07/2025 en Eugene (USA)
5000 m: Beatrice Chebet (KEN), 13:58.06 el 5/07/2025 en Eugene (USA)
10.000 m: Beatrice Chebet (KEN), 28:54.14 el 25/05/2024 en Eugene (USA)
Maratón: Ruth Chepngetich (KEN), 2h09:56 el 14/10/2024 en Chicago (USA)
3000 m obstáculos: Beatrice Chepkoech (KEN), 8:44.32 el 20/07/2018 en Mónaco (MON)
100 m vallas: Tobi Amusan (NGR), 12.12 el 24/07/2022 en Eugene (USA)
400 m vallas: Sydney McLaughlin (USA), 50.37 el 8/08/2024 en París (FRA)
Salto alto: Yaroslava Mahuchikh (UKR), 2,10 m el 7/07/2024 en París (FRA)
Salto con garrocha: Yelena Isinbayeva (RUS), 5,06 m el 28/08/2009 en Zúrich (SUI)
Salto largo: Galina Chistyakova (URSS), 7,52 m el 11/06/1988 en Leningrado (URSS) -San Petersburgo, actual Rusia-
Triple salto: Yulimar Rojas (VEN), 15,74 m (indoor) el 20/03/2022 en Belgrado (SRB)
Lanzamiento de bala: Natalya Lisovskaya (URSS), 22,63 m el 7/06/1987 en Moscú (RUS)
Lanzamiento de disco: Gabriele Reinsch (RDA), 76,80 m el 9/07/1988 en Neubrandenburg (RDA) -actual Alemania-
Lanzamiento de martillo: Anita Wlodarczyk (POL), 82,98 m el 28/08/2016 en Varsovia (POL)
Lanzamiento de jabalina: Barbora Stopakova (CZE), 72,28 m el 13/09/2008 en Stuttgart (GER)
Heptatlón: Jackie Joyner-Kersee (USA), 7291 puntos el 24/09/1988 en Seúl (KOR)
20 km marcha: Jiayu Yang (CHN), 1h23:49 el 20/03/2021 en Huangshan (CHN)
35 km marcha: María Pérez (ESP), 2h37:15 el 21/05/2023 en Podebrady (CZE)
Relevos 4x100 m: Estados Unidos, 40.82 el 10/08/2012 en Londres
Relevos 4x400 m: Unión Soviética, 3:15.17 el 1/10/1988 en Seúl (KOR)
- MIXTO:
Relevos 4x400 m: Estados Unidos, 3:07.41 el 2/08/2024 en París (FRA)
