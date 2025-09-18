Récords del mundo más resistentes del atletismo

Estos son los récords mundiales más viejos del atletismo, los conseguidos antes del año 2000, después de que la estadounidense Sydney McLaughlin-Levrone se aproximara este jueves en Tokio a solo 18 centésimas (47.78) del de 400 metros femenino, que ostenta desde 1985 la alemana Marita Koch con 47.60.

HOMBRES:

- 1500 m : 3:26.00 por el marroquí Hicham El Guerrouj, el 14 julio 1998 en Roma (ITA)

- Salto de altura : 2,45 m por el cubano Javier Sotomayor el 27 julio 1993 en Salamanca (ESP)

- Salto largo : 8,95 m por el estadounidense Mike Powell el 30 agosto 1991 en Tokio (JPN)

- Triple salto : 18,29 m por el británico Jonathan Edwards 7 agosto 1995 en Gotemburgo (SWE)

- Lanzamiento de martillo : 86,74 m por el ucraniano Yuri Sedykh el 30 agosto 1986 en Stuttgart (GER)

- Lanzamiento de jabalina : Jan Zelezny el 25 mayo 1996 en Jena (GER)

MUJERES:

- 100 m : 10.49 por la estadounidense Florence Griffith-Joyner el 16 julio 1988 en Indianápolis (USA)

- 200 m : 21.34 por la estadounidense Florence Griffith-Joyner el 29 septiembre 1988 en Seúl (KOR)

- 400 m : 47.60 por la alemana Marita Koch el 6 octubre 1985

- 800 m : 1:53.21 por la checa Jarmila Kratochvilova (CZE) el 26 julio 1983 en Múnich (GER)

- Salto largo : 7,52 por Galina Chistyakova (URSS) el 11 junio 1988 en Leningrado (URSS) -San Petersburgo, actual Rusia-

- Lanzamiento de bala : 22,63 por Natalya Lisovskaya (URSS) el 7 junio 1987 en Moscú (URSS, actual Rusia)

- Lanzamiento de disco : Gabriele Reinsch (RDA) 9 julio 1988 en Neubrandenburg (RDA, actual Alemania)

- Heptatlón : Jackie Joyner-Kersee (USA) el 24 septiembre 1988 en Seúl (KOR)

- Relevos 4x400 m : Unión Soviética el 1 octubre 1988 en Seúl (KOR)

