Recorrido de Flamengo hasta el título de la Copa Libertadores 2025
Este fue el camino del Flamengo de Río de Janeiro hasta consagrarse campeón de la Copa Libertadores 2025 al vencer 1-0 este sábado al Palmeiras de Sao Paulo...
Este fue el camino del Flamengo de Rio de Janeiro hasta consagrarse campeón de la Copa Libertadores 2025 al vencer 1-0 este sábado al Palmeiras de Sao Paulo en la final disputada en Lima.
– Fase de grupos
En San Cristóbal: Táchira (VEN) – Flamengo 0-1
En Rio de Janeiro: Flamengo – Central Córdoba (ARG) 1-2
En Quito: LDU de Quito (ECU) – Flamengo 0-0
En Córdoba: Central Córdoba (ARG) – Flamengo 1-1
En Rio de Janeiro: Flamengo – LDU de Quito (ECU) 2-0
En Rio de Janeiro: Flamengo (BRA) – Táchira (VEN) 1-0
– Octavos de final
En Rio de Janeiro: Flamengo – Internacional (BRA) 1-0
En Porto Alegre: Internacional (BRA) – Flamengo 0-2
– Cuartos de final
En Rio de Janeiro: Flamengo – Estudiantes LP (ARG) 2-1
En La Plata: Estudiantes LP (ARG) – Flamengo 1-0 (2-4 en penales)
– Semifinales
En Rio de Janeiro: Flamengo – Racing Club (ARG) 1-0
En Buenos Aires: Racing Club (ARG) – Flamengo 0-0
– Final
En Lima: Flamengo - Palmeiras (BRA) 1-0
ag/raa/cl
