Recorrido de Flamengo hasta el título de la Copa Libertadores 2025

Este fue el camino del Flamengo de Rio de Janeiro hasta consagrarse campeón de la Copa Libertadores 2025 al vencer 1-0 este sábado al Palmeiras de Sao Paulo en la final disputada en Lima.

– Fase de grupos

En San Cristóbal: Táchira (VEN) – Flamengo 0-1

En Rio de Janeiro: Flamengo – Central Córdoba (ARG) 1-2

En Quito: LDU de Quito (ECU) – Flamengo 0-0

En Córdoba: Central Córdoba (ARG) – Flamengo 1-1

En Rio de Janeiro: Flamengo – LDU de Quito (ECU) 2-0

En Rio de Janeiro: Flamengo (BRA) – Táchira (VEN) 1-0

– Octavos de final

En Rio de Janeiro: Flamengo – Internacional (BRA) 1-0

En Porto Alegre: Internacional (BRA) – Flamengo 0-2

– Cuartos de final

En Rio de Janeiro: Flamengo – Estudiantes LP (ARG) 2-1

En La Plata: Estudiantes LP (ARG) – Flamengo 1-0 (2-4 en penales)

– Semifinales

En Rio de Janeiro: Flamengo – Racing Club (ARG) 1-0

En Buenos Aires: Racing Club (ARG) – Flamengo 0-0

– Final

En Lima: Flamengo - Palmeiras (BRA) 1-0

ag/raa/cl