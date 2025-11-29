LA NACION

Recorrido de Flamengo hasta el título de la Copa Libertadores 2025

Este fue el camino del Flamengo de Río de Janeiro hasta consagrarse campeón de la Copa Libertadores 2025 al vencer 1-0 este sábado al Palmeiras de Sao Paulo...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Recorrido de Flamengo hasta el título de la Copa Libertadores 2025
Recorrido de Flamengo hasta el título de la Copa Libertadores 2025

Este fue el camino del Flamengo de Rio de Janeiro hasta consagrarse campeón de la Copa Libertadores 2025 al vencer 1-0 este sábado al Palmeiras de Sao Paulo en la final disputada en Lima.

– Fase de grupos

En San Cristóbal: Táchira (VEN) – Flamengo 0-1

En Rio de Janeiro: Flamengo – Central Córdoba (ARG) 1-2

En Quito: LDU de Quito (ECU) – Flamengo 0-0

En Córdoba: Central Córdoba (ARG) – Flamengo 1-1

En Rio de Janeiro: Flamengo – LDU de Quito (ECU) 2-0

En Rio de Janeiro: Flamengo (BRA) – Táchira (VEN) 1-0

– Octavos de final

En Rio de Janeiro: Flamengo – Internacional (BRA) 1-0

En Porto Alegre: Internacional (BRA) – Flamengo 0-2

– Cuartos de final

En Rio de Janeiro: Flamengo – Estudiantes LP (ARG) 2-1

En La Plata: Estudiantes LP (ARG) – Flamengo 1-0 (2-4 en penales)

– Semifinales

En Rio de Janeiro: Flamengo – Racing Club (ARG) 1-0

En Buenos Aires: Racing Club (ARG) – Flamengo 0-0

– Final

En Lima: Flamengo - Palmeiras (BRA) 1-0

ag/raa/cl

LA NACION
Más leídas
  1. Temor de productores de un partido bonaerense por el impacto de una obra
    1

    “Riesgo catastrófico”: temor de productores de un partido bonaerense por el impacto de una obra

  2. Polo y turf en las venas, el affaire Ellerstina y la locura de ganar la carrera más importante del mundo
    2

    El señor de los caballos: la vida marcada por el polo y el turf, la locura por ganar la carrera más importante del mundo

  3. Recuperó el hotel de su abuelo que estuvo usurpado por seis años
    3

    “Pasé del horror al alivio”: recuperó el hotel de su abuelo que estuvo usurpado por seis años

  4. Colapinto llegó último en la sprint y también en la clasificación para la carrera del domingo en Qatar
    4

    Franco Colapinto terminó último en la clasificación del GP de Qatar: los McLaren de Piastri y Norris, adelante

Cargando banners ...