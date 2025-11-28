Recorrido de Flamengo hasta la final de la Copa Libertadores 2025
Este fue el camino del Flamengo de Río de Janeiro en la Copa Libertadores 2025 hasta llegar a la final, en la que se enfrentará al Palmeiras de...
Este fue el camino del Flamengo de Rio de Janeiro en la Copa Libertadores 2025 hasta llegar a la final, en la que se enfrentará al Palmeiras de Sao Paulo el sábado en Lima.
– Fase de grupos
En San Cristóbal: Táchira (VEN) – Flamengo 0-1
En Rio de Janeiro: Flamengo – Central Córdoba (ARG) 1-2
En Quito: LDU Quito (ECU) – Flamengo 0-0
En Córdoba: Central Córdoba (ARG) – Flamengo 1-1
En Rio de Janeiro: Flamengo – LDU Quito (ECU) 2-0
En Rio de Janeiro: Flamengo (BRA) – Táchira (VEN) 1-0
– Octavos de final
En Rio de Janeiro: Flamengo – Internacional (BRA) 1-0
En Porto Alegre: Internacional (BRA) – Flamengo 0-2
(Agr.: Flamengo 3-0)
– Cuartos de final
En Rio de Janeiro: Flamengo – Estudiantes LP (ARG) 2-1
En La Plata: Estudiantes LP (ARG) – Flamengo 1-0 (2-4 en penales)
– Semifinales
En Rio de Janeiro: Flamengo – Racing Club (ARG) 1-0
En Buenos Aires: Racing Club (ARG) – Flamengo 0-0
(Agr.: Flamengo 1-0)
– Final
Sábado 29, en Lima (21H00 GMT): Palmeiras (BRA) – Flamengo
