Recorrido de Flamengo hasta la final de la Copa Libertadores 2025

Este fue el camino del Flamengo de Rio de Janeiro en la Copa Libertadores 2025 hasta llegar a la final, en la que se enfrentará al Palmeiras de Sao Paulo el sábado en Lima.

– Fase de grupos

En San Cristóbal: Táchira (VEN) – Flamengo 0-1

En Rio de Janeiro: Flamengo – Central Córdoba (ARG) 1-2

En Quito: LDU Quito (ECU) – Flamengo 0-0

En Córdoba: Central Córdoba (ARG) – Flamengo 1-1

En Rio de Janeiro: Flamengo – LDU Quito (ECU) 2-0

En Rio de Janeiro: Flamengo (BRA) – Táchira (VEN) 1-0

– Octavos de final

En Rio de Janeiro: Flamengo – Internacional (BRA) 1-0

En Porto Alegre: Internacional (BRA) – Flamengo 0-2

(Agr.: Flamengo 3-0)

– Cuartos de final

En Rio de Janeiro: Flamengo – Estudiantes LP (ARG) 2-1

En La Plata: Estudiantes LP (ARG) – Flamengo 1-0 (2-4 en penales)

– Semifinales

En Rio de Janeiro: Flamengo – Racing Club (ARG) 1-0

En Buenos Aires: Racing Club (ARG) – Flamengo 0-0

(Agr.: Flamengo 1-0)

– Final

Sábado 29, en Lima (21H00 GMT): Palmeiras (BRA) – Flamengo

ag/raa/