Recorrido de la 109ª edición del Giro de Italia, del 8 al 31 de mayo de 2026

La próxima edición del Giro de Italia, que se disputará del 8 al 31 de mayo de 2026, tendrá tres primeras etapas en Bulgaria, siete finales en alto y una sola crono, con un total de 3.459 km de recorrido y un desnivel de 49.150 m, según el recorrido desvelado este lunes en Roma.

Recorrido del Giro de Italia 2026:

1ª etapa, 8 de mayo: Nesebar (Bulgaria) - Burgas (Bulgaria), 156 km

2ª etapa, 9 de mayo: Burgas (Bulgaria) - Veliko Tarnovo (Bulgaria), 220 km

3ª etapa, 10 de mayo: Plovdiv (Bulgaria) - Sofía, 174 km

11 de mayo, jornada de descanso

4ª etapa, 12 de mayo: Catanzaro - Cosenza, 144 km

5ª etapa, 13 de mayo: Praia a Mare - Potenza, 204 km

6ª etapa, 14 de mayo: Paestum - Nápoles, 161 km

7ª etapa, 15 de mayo: Formia - Blockhaus, 246 km

8ª etapa, 16 de mayo: Chieti - Fermo, 159 km

9ª etapa, 17 de mayo: Cervia - Corno alle Scale, 184 km

18 de mayo, jornada de descanso

10ª etapa, 19 de mayo: Viareggio - Massa, contre-la-montre de 40,2 km

11ª etapa, 20 de mayo: Porcari - Chiavari, 178 km

12ª etapa, 21 de mayo: Imperia - Novi Ligure, 177 km

13ª etapa, 22 de mayo: Alessandria - Verbania, 186 km

14ª etapa, 23 de mayo: Aoste - Pila, 133 km

15ª etapa, 24 de mayo: Voghera - Milán, 136 km

25 de mayo, jornada de descanso

16ª etapa, 26 de mayo: Bellinzona (Suiza) - Cari (Suiza), 113 km

17ª etapa, 27 de mayo: Cassano d'Adda - Andalo, 200 km

18ª etapa, 28 de mayo: Fai della Paganella - Pieve di Soligo, 167 km

19ª etapa, 29 de mayo: Feltre - Piani di Pezzè, 151 km

20ª etapa, 30 de mayo: Gemona del Friuli - Piancavallo, 199 km

21ª etapa, 31 de mayo: Roma - Roma, 131 km

