Recorrido de la Vuelta a España 2025

Recorrido de la Vuelta a España, que comenzará el 23 de agosto en Turín (Italia) y finalizará el 14 de septiembre en Madrid, tras recorrer 3151 km.

-- Estas son las etapas de la 80ª Vuelta a España:

- 23 de agosto - 1ª etapa: Turín-Novara, 186,1 km

- 24 de agosto - 2ª etapa: Alba-Limone Piemonte, 159,6 km

- 25 de agosto - 3ª etapa: San Maurizio Canavese-Ceres, 134,6 km

- 26 de agosto - 4ª etapa: Susa-Voiron, 206,7 km

- 27 de agosto - 5ª etapa: Figueres-Figueres, 24,1 km (Contrarreloj por equipos)

- 28 de agosto - 6ª etapa: Olot-Pal Andorra, 170,3 km

- 29 de agosto: - 7ª etapa: Andorra La Vella-Cerler, 188 km

- 30 de agosto - 8ª etapa: Monzón Templario-Zaragoza, 163,5 km

- 31 de agosto - 9ª etapa: Alfaro-Estación de Esquí de Valdezcaray, 195,5 km

- 1 de septiembre - Descanso: Pamplona

- 2 de septiembre - 10ª etapa: Parque de la naturaleza Sendaviva-El Ferial Larra Belagua, 175,3 km

- 3 de septiembre - 11ª etapa: Bilbao-Bilbao, 157,4 km

- 4 de septiembre - 12ª etapa: Laredo-Los corrales del Buelna, 144,9 km

- 5 de septiembre - 13ª etapa: Cabezón de la Sal-L'Angliru, 202,7 km

- 6 de septiembre - 14ª etapa: Avilés-Alto de la Farrapona, 135,9 km

- 7 de septiembre - 15ª etapa: A Veiga Vegadeo-Monforte de Lemos, 167,8 km

- 8 de septiembre - Descanso: Pontevedra

- 9 de septiembre - 16ª etapa: Poio-Mos. Castro e Herville, 167,9 km

- 10 de septiembre - 17ª etapa: O Barco de Valdeorras-Alto del Morredero, 143,2 km

- 11 de septiembre - 18º etapa: Valladolid-Valladolid, 27,2 km (Contrarreloj individual)

- 12 de septiembre - 19ª etapa: Rueda-Guijuelo, 161,9 km

- 13 de septiembre - 20ª etapa: Robledo de Chavela-Bola del Mundo, 165,6 km

- 14 de septiembre - 21ª etapa: Alalpardo-Madrid, 111,6 km