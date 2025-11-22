Recorrido de Lanús hasta el título de la Copa Sudamericana 2025

Este fue el camino del argentino Lanús hasta consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2025, al vencer en penales 5-4 este sábado al Atlético Mineiro brasileño en la final, disputada en Asunción:

- Fase de grupos

En Valencia: Academia Puerto Cabello (VEN) - Lanús 2-2

En Buenos Aires: Lanús - Melgar (PER) 3-0

En Rio de Janeiro: Vasco da Gama (BRA) - Lanús 0-0

En Arequipa: Melgar (PER) - Lanús 0-1

En Buenos Aires: Lanús - Vasco da Gama (BRA) 1-0

En Buenos Aires: Lanús - Academia Puerto Cabello (VEN) 2-2

- Octavos de final

En Santiago del Estero: Central Córdoba (ARG) - Lanús 1-0

En Buenos Aires: Lanús - Central Córdoba (ARG) 1-0 (4-2 en definición por penales)

- Cuartos de final

En Buenos Aires: Lanús - Fluminense (BRA) 1-0

En Rio de Janeiro: Fluminense (BRA) - Lanús 1-1

- Semifinales

En Santiago: Universidad de Chile (CHI) - Lanús 2-2

En Buenos Aires: Lanús - Universidad de Chile (CHI) 1-0

- Final

En Asunción: Lanús - Atlético Mineiro (BRA) 5-4 en penales (0-0)

cl-raa/ma