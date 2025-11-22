Recorrido de Lanús hasta el título de la Copa Sudamericana 2025
Este fue el camino del argentino Lanús hasta consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2025, al vencer en penales 5-4 este sábado al Atlético Mineiro brasileño.
- Fase de grupos
En Valencia: Academia Puerto Cabello (VEN) - Lanús 2-2
En Buenos Aires: Lanús - Melgar (PER) 3-0
En Rio de Janeiro: Vasco da Gama (BRA) - Lanús 0-0
En Arequipa: Melgar (PER) - Lanús 0-1
En Buenos Aires: Lanús - Vasco da Gama (BRA) 1-0
En Buenos Aires: Lanús - Academia Puerto Cabello (VEN) 2-2
- Octavos de final
En Santiago del Estero: Central Córdoba (ARG) - Lanús 1-0
En Buenos Aires: Lanús - Central Córdoba (ARG) 1-0 (4-2 en definición por penales)
- Cuartos de final
En Buenos Aires: Lanús - Fluminense (BRA) 1-0
En Rio de Janeiro: Fluminense (BRA) - Lanús 1-1
- Semifinales
En Santiago: Universidad de Chile (CHI) - Lanús 2-2
En Buenos Aires: Lanús - Universidad de Chile (CHI) 1-0
- Final
En Asunción: Lanús - Atlético Mineiro (BRA) 5-4 en penales (0-0)
