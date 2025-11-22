LA NACION

Recorrido de Lanús hasta el título de la Copa Sudamericana 2025

Este fue el camino del argentino Lanús hasta consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2025, al vencer en penales 5-4 este sábado al Atlético Mineiro brasileño.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Recorrido de Lanús hasta el título de la Copa Sudamericana 2025
Recorrido de Lanús hasta el título de la Copa Sudamericana 2025

Este fue el camino del argentino Lanús hasta consagrarse campeón de la Copa Sudamericana 2025, al vencer en penales 5-4 este sábado al Atlético Mineiro brasileño en la final, disputada en Asunción:

- Fase de grupos

En Valencia: Academia Puerto Cabello (VEN) - Lanús 2-2

En Buenos Aires: Lanús - Melgar (PER) 3-0

En Rio de Janeiro: Vasco da Gama (BRA) - Lanús 0-0

En Arequipa: Melgar (PER) - Lanús 0-1

En Buenos Aires: Lanús - Vasco da Gama (BRA) 1-0

En Buenos Aires: Lanús - Academia Puerto Cabello (VEN) 2-2

- Octavos de final

En Santiago del Estero: Central Córdoba (ARG) - Lanús 1-0

En Buenos Aires: Lanús - Central Córdoba (ARG) 1-0 (4-2 en definición por penales)

- Cuartos de final

En Buenos Aires: Lanús - Fluminense (BRA) 1-0

En Rio de Janeiro: Fluminense (BRA) - Lanús 1-1

- Semifinales

En Santiago: Universidad de Chile (CHI) - Lanús 2-2

En Buenos Aires: Lanús - Universidad de Chile (CHI) 1-0

- Final

En Asunción: Lanús - Atlético Mineiro (BRA) 5-4 en penales (0-0)

cl-raa/ma

LA NACION
Más leídas
  1. El rugido de los hinchas de Barcelona el día del regreso del equipo al Camp Nou con una goleada
    1

    Corearon a Messi: el rugido de los hinchas de Barcelona el día del regreso del equipo al Camp Nou con una goleada

  2. Renunció a una automotriz alemana por el sueño de su vida y hoy tiene una empresa donde diseña las máquinas del futuro
    2

    “Sacrifiqué plata”: renunció a una automotriz alemana por el sueño de su vida y hoy tiene una empresa donde diseña las máquinas del futuro

  3. Colapinto dio alguna señal, Norris se hace fuerte en la recta final y Hamilton vive una verdadera pesadilla
    3

    Franco Colapinto largará 15° el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1

  4. Arrestaron a Jair Bolsonaro por “riesgo de fuga”: admitió que quiso quemar su tobillera electrónica
    4

    Arrestaron a Jair Bolsonaro por “riesgo de fuga”: admitió que quiso quemar su tobillera electrónica

Cargando banners ...