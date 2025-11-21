LA NACION

Recorrido de Lanús hasta la final de la Copa Sudamericana 2025

Este fue el camino del argentino Lanús en la Copa Sudamericana 2025 hasta llegar a la final, en la que se enfrentará al Atlético Mineiro...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Recorrido de Lanús hasta la final de la Copa Sudamericana 2025
Recorrido de Lanús hasta la final de la Copa Sudamericana 2025

Este fue el camino del argentino Lanús en la Copa Sudamericana 2025 hasta llegar a la final, en la que se enfrentará al Atlético Mineiro de Brasil el sábado en Asunción.

Fase de grupos

En Valencia: Academia Puerto Cabello (VEN) - Lanús 2-2

En Buenos Aires: Lanús - Melgar (PER) 3-0

En Rio de Janeiro: Vasco da Gama (BRA) - Lanús 0-0

En Arequipa: Melgar (PER) - Lanús 0-1

En Buenos Aires: Lanús - Vasco da Gama (BRA) 1-0

En Buenos Aires: Lanús - Academia Puerto Cabello (VEN) 2-2

Octavos de final

En Santiago del Estero: Central Córdoba (ARG) - Lanús 1-0

En Buenos Aires: Lanús - Central Córdoba (ARG) 1-0 (4-2 en definición por penales)

Cuartos de final

En Buenos Aires: Lanús - Fluminense (BRA) 1-0

En Rio de Janeiro: Fluminense (BRA) - Lanús 1-1

Semifinales

En Santiago: Universidad de Chile (CHI) - Lanús 2-2

En Buenos Aires: Lanús - Universidad de Chile (CHI) 1-0

Final

Sábado 22, en Asunción (20:00 GMT): Lanús (ARG) - Atlético Mineiro

cl/raa/

LA NACION
Más leídas
  1. Un fútbol sofocado por la repugnancia
    1

    Un fútbol sofocado por la repugnancia

  2. Tomás Yankelevich: se quedó sin Telefe, pero manejará otro canal
    2

    Tomás Yankelevich: se quedó sin Telefe, pero manejará otro canal

  3. A la Argentina le faltó un solo punto ante Alemania para completar un máster de oportunidades
    3

    A la Argentina le faltó un solo punto para completar un máster de oportunidades en la Copa Davis

  4. Clementine Vaughn, la hija de Claudia Schiffer, un clon de su madre a sus 21 años
    4

    Clementine Vaughn, la hija de Claudia Schiffer, un clon de su madre a sus 21 años

Cargando banners ...