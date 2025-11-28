Recorrido de Palmeiras hasta la final de la Copa Libertadores 2025

Este fue el camino del Palmeiras de Sao Paulo en la Copa Libertadores 2025 hasta llegar a la final, en la que se enfrentará al Flamengo de Rio de Janeiro el sábado en Lima.

– Fase de grupos

En Lima: Sporting Cristal (PER) – Palmeiras 2-3

En Sao Paulo: Palmeiras – Cerro Porteño (PAR) 1-0

En La Paz: Bolívar (BOL) – Palmeiras 2-3

En Asunción: Cerro Porteño (PAR) – Palmeiras 0-2

En Sao Paulo: Palmeiras – Bolívar (BOL) 2-0

En Sao Paulo: Palmeiras – Sporting Cristal (PER) 6-0

– Octavos de final

En Lima: Universitario (PER) – Palmeiras 0-4

En Sao Paulo: Palmeiras – Universitario (PER) 0-0

(Agr.: Palmeiras 4-0)

– Cuartos de final

En Buenos Aires: River Plate (ARG) – Palmeiras 1-2

En Sao Paulo: Palmeiras – River Plate (ARG) 3-1

(Agr.: Palmeiras 5-2)

– Semifinales

En Quito: LDU Quito (ECU) – Palmeiras 3-0

En Sao Paulo: Palmeiras – LDU Quito (ECU) 4-0

(Agr.: Palmeiras 4-3)

– Final

Sábado 29, en Lima (21H00 GMT): Palmeiras (BRA) – Flamengo (BRA)

