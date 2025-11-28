Recorrido de Palmeiras hasta la final de la Copa Libertadores 2025
Este fue el camino del Palmeiras de Sao Paulo en la Copa Libertadores 2025 hasta llegar a la final, en la que se enfrentará al Flamengo de Rio de Janeiro el sábado en Lima.
– Fase de grupos
En Lima: Sporting Cristal (PER) – Palmeiras 2-3
En Sao Paulo: Palmeiras – Cerro Porteño (PAR) 1-0
En La Paz: Bolívar (BOL) – Palmeiras 2-3
En Asunción: Cerro Porteño (PAR) – Palmeiras 0-2
En Sao Paulo: Palmeiras – Bolívar (BOL) 2-0
En Sao Paulo: Palmeiras – Sporting Cristal (PER) 6-0
– Octavos de final
En Lima: Universitario (PER) – Palmeiras 0-4
En Sao Paulo: Palmeiras – Universitario (PER) 0-0
(Agr.: Palmeiras 4-0)
– Cuartos de final
En Buenos Aires: River Plate (ARG) – Palmeiras 1-2
En Sao Paulo: Palmeiras – River Plate (ARG) 3-1
(Agr.: Palmeiras 5-2)
– Semifinales
En Quito: LDU Quito (ECU) – Palmeiras 3-0
En Sao Paulo: Palmeiras – LDU Quito (ECU) 4-0
(Agr.: Palmeiras 4-3)
– Final
Sábado 29, en Lima (21H00 GMT): Palmeiras (BRA) – Flamengo (BRA)
