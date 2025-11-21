Recorrido del Atlético Mineiro hasta la final de la Copa Sudamericana 2025

Este fue el camino del brasileño Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana 2025 hasta llegar a la final, en la que se enfrentará a Lanús de Argentina el sábado en Asunción.

Fase de grupos

En Cuzco: Cienciano (PER) - Atlético Mineiro 0-0

En Belo Horizonte: Atlético Mineiro - Deportes Iquique (CHI) 4-0

En Caracas: Caracas FC (VEN) - Atlético Mineiro 1-1

En Iquique: Deportes Iquique (CHI) - Atlético Mineiro 3-2

En Belo Horizonte: Atlético Mineiro - Caracas FC (VEN) 3-1

En Belo Horizonte: Atlético Mineiro - Cienciano (PER) 1-1

Playoffs de ingreso a los octavos de final

En Bucaramanga: Atlético Bucaramanga (COL) - Atlético Mineiro 0-1

En Belo Horizonte: Atlético Mineiro - Atlético Bucaramanga (COL) 0-1 (3-1 en definición por penales)

Octavos de final

En Belo Horizonte: Atlético Mineiro - Godoy Cruz (ARG) 2-1

En Mendoza: Godoy Cruz (ARG) - Atlético Mineiro 0-1

Cuartos de final

En La Paz: Bolívar (BOL) - Atlético Mineiro 2-2

En Belo Horizonte: Atlético Mineiro - Bolívar (BOL) 1-0

Semifinales

En Quito: Independiente del Valle (ECU) - Atlético Mineiro 1-1

En Belo Horizonte: Atlético Mineiro - Independiente del Valle (ECU) 3-1

Final

Sábado 22, en Asunción (20:00 GMT): Atlético Mineiro - Lanús (ARG)

