Recorrido del Atlético Mineiro hasta la final de la Copa Sudamericana 2025
Este fue el camino del brasileño Atlético Mineiro en la Copa Sudamericana 2025 hasta llegar a la final, en la que se enfrentará a Lanús de Argentina el sábado en Asunción.
Fase de grupos
En Cuzco: Cienciano (PER) - Atlético Mineiro 0-0
En Belo Horizonte: Atlético Mineiro - Deportes Iquique (CHI) 4-0
En Caracas: Caracas FC (VEN) - Atlético Mineiro 1-1
En Iquique: Deportes Iquique (CHI) - Atlético Mineiro 3-2
En Belo Horizonte: Atlético Mineiro - Caracas FC (VEN) 3-1
En Belo Horizonte: Atlético Mineiro - Cienciano (PER) 1-1
Playoffs de ingreso a los octavos de final
En Bucaramanga: Atlético Bucaramanga (COL) - Atlético Mineiro 0-1
En Belo Horizonte: Atlético Mineiro - Atlético Bucaramanga (COL) 0-1 (3-1 en definición por penales)
Octavos de final
En Belo Horizonte: Atlético Mineiro - Godoy Cruz (ARG) 2-1
En Mendoza: Godoy Cruz (ARG) - Atlético Mineiro 0-1
Cuartos de final
En La Paz: Bolívar (BOL) - Atlético Mineiro 2-2
En Belo Horizonte: Atlético Mineiro - Bolívar (BOL) 1-0
Semifinales
En Quito: Independiente del Valle (ECU) - Atlético Mineiro 1-1
En Belo Horizonte: Atlético Mineiro - Independiente del Valle (ECU) 3-1
Final
Sábado 22, en Asunción (20:00 GMT): Atlético Mineiro - Lanús (ARG)
