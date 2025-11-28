Recorte de costos de Petrobras podría afectar a nuevos pozos en el Margen Ecuatorial

Por Fabio Teixeira, Marta Nogueira y Rodrigo Viga Gaier

RIO DE JANEIRO, 28 nov (Reuters) - La petrolera estatal brasileña Petrobras podría revisar algunos de los 15 pozos que planea perforar en el llamado Margen Ecuatorial, ya que se espera que los precios del petróleo Brent se mantengan bajos durante los próximos años, dijo el viernes su presidenta ejecutiva.

En su plan de negocios para el período 2026-2030, Petrobras recortó las inversiones previstas para la región en la costa norte de Brasil, desde el estado de Río Grande do Norte hasta el de Amapá, en US$500 millones, a US$2.500 millones.

"Teníamos un gran conjunto de pozos para el Margen Ecuatorial; algunos fueron priorizados, otros fueron, digamos, despriorizados en función del precio del crudo Brent", dijo en rueda de prensa la presidenta ejecutiva de Petrobras, Magda Chambriard.

No detalló cuántos de los 15 pozos podrían ser revisados.

El Margen Ecuatorial se considera la frontera petrolífera más prometedora de Petrobras, que ha iniciado este año perforaciones en una zona ambientalmente sensible frente a la costa de Amapá, conocida como Foz do Amazonas.

Los recortes de Petrobras también afectarán a los dividendos extraordinarios, dijo a periodistas el presidente financiero Fernando Melgarejo, quien dijo que la posibilidad de repartir efectivo extra a los accionistas en los próximos años es baja.

A pesar de los recortes, Petrobras espera mantener su producción de petróleo en unos 2,6 millones o 2,7 millones de barriles diarios hasta 2034, después de aumentarla alrededor de 2027, dijo Chambriard.

Los niveles de producción de petróleo representan el máximo que Petrobras espera alcanzar en los próximos cinco años con su nuevo plan de negocio. (Reporte de Fabio Teixeira y Marta Nogueira en Río de Janeiro; redacción de Andre Romani; edición de Javier López de Lérida)