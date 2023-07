Recorte de exportaciones de petróleo de rusia en agosto no exigirá una caída de producción: fuente

Por Olesya Astakhova y Vladimir Soldatkin

MOSCÚ, 7 jul (Reuters) - La última promesa de Rusia de reducir las exportaciones de petróleo no requerirá un recorte similar de la producción, dijo el viernes a Reuters una fuente gubernamental, porque se necesitará más combustible para satisfacer la demanda interna.

El vice primer ministro, Alexander, Novak anunció el lunes que Rusia reduciría las exportaciones de petróleo en 500.000 barriles diarios en agosto, en un contexto de debilidad de los precios mundiales del crudo. Pero no se ha ordenado a las petroleras rusas que efectúen recortes adicionales al bombeo, dijeron tres fuentes de las empresas.

"Lo más probable es que Rusia no tenga que recortar (más) producción en agosto debido al aumento del consumo en el mercado interno del país", dijo la fuente gubernamental, que declinó facilitar su nombre por no estar autorizada a hablar con los medios. "Como sabemos, los precios están subiendo allí y no hay suficiente combustible".

Rusia ya se ha comprometido a reducir su producción de petróleo en unos 500.000 bpd, o alrededor del 5% de su bombeo, desde marzo hasta finales de año.

El Ministerio de Energía dijo el viernes a la agencia de noticias TASS que Rusia reducirá el suministro de petróleo en 500.000 bpd en agosto mediante recortes de las exportaciones de crudo. No mencionó la limitación de la producción.

"Rusia confirma que reducirá los suministros a los mercados de petróleo en 500.000 bpd en agosto mediante la reducción de las exportaciones. Esto significa tomar todas las medidas necesarias para lograr este objetivo en el marco de la reducción voluntaria", dijo.

"Este recorte se suma a la reducción voluntaria que la Federación Rusa anunció anteriormente y que fue prorrogada hasta finales de diciembre de 2024", dijo el Ministerio de Energía.

Las principales compañías petroleras no respondieron inmediatamente a las peticiones de comentarios.

El mercado ha estado buscando señales más claras de Rusia desde que anunció los recortes de las exportaciones, pero los comentarios de la fuente gubernamental se producen a pesar de que el portavoz de Novak dijo a periodistas el lunes que la producción se reduciría en 500.000 barriles diarios en agosto.

Rusia necesita mantener el mercado nacional inundado con suficiente combustible para satisfacer la creciente demanda en la temporada de conducción estival. También tiene que hacer frente a la escalada de los precios al por mayor de la gasolina, impulsados por la escasez de oferta y la capacidad ociosa de refino de petróleo.

Rusia es el segundo exportador mundial de petróleo, por detrás de Arabia Saudita, que el lunes anunció un recorte de la producción de 1 millón de barriles diarios en agosto y añadió que podría prorrogarse.

Los recortes de Moscú y Riad equivalen al 1,5% de la oferta mundial y elevan el total comprometido por la OPEP+, que agrupa a los miembros de la OPEP y otros productores, a 5,16 millones de bpd. (Reporte de Olesya Astakhova y Vladimir Soldatkin, Editado en Español por Manuel Farías)

