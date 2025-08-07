Recorte de inversión de EEUU en vacunas con ARNm es un "duro golpe", afirma la OMS

La decisión de Donald Trump de poner fin a 22 contratos que financiaban el desarrollo de vacunas con ARN mensajero (ARNm), asesta "un duro golpe" a una "tecnología extremadamente prometedora", señaló este jueves la Organización Mundial de la Salud (OMS).

"Por supuesto que se trata de un duro golpe", declaró el jueves Joachim Hombach, secretario ejecutivo del grupo consultivo estratégico de expertos en vacunación de la OMS, a la prensa.

"La vacuna con ARNm es una tecnología muy importante que nos ha sido extremadamente útil para luchar contra el covid", agregó el funcionario, y destacó que ese tipo de vacuna "puede adaptarse muy rápidamente".

La Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico Avanzado (BARDA) del Departamento de Salud de Estados Unidos puso fin el martes a "22 inversiones en el desarrollo de vacunas de ARNm porque los datos muestran que estas vacunas no protegen eficazmente contra infecciones de las vías respiratorias superiores como la COVID-19 y la gripe", declaró el ministro estadounidense de Salud, Robert Kennedy Jr.

Mientras que las vacunas tradicionales suelen utilizar formas debilitadas o inactivas del virus o de la bacteria en cuestión, las que tienen ARNm transmiten instrucciones genéticas a las células del individuo inoculado y las incita a producir un señuelo inofensivo del patógeno y a entrenar al sistema inmunitario para que combata el virus verdadero.

"Se trata de una decisión desafortunada e inoportuna pero estamos convencidos de que los esfuerzos de investigación proseguirán, pues se trata de una tecnología extremadamente prometedora", agregó Hombach.

Poco después de su investidura, en enero, Trump firmó un decreto para que Estados Unidos se retirara de la OMS, una organización que criticó en varias ocasiones por su gestión de la pandemia de covid-19.