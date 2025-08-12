Recorte de tasas de la Fed en septiembre se ve encaminado tras datos del IPC

12 ago (Reuters) - Un alza moderada de los precios al consumo el mes pasado deja intactos los argumentos a favor de un recorte de las tasas de interés de la Reserva Federal el mes que viene, apostaron el martes los operadores de futuros ligados al tipo de interés oficial de la Fed.

El índice de precios al consumo subió un 2,7% en julio con respecto al año anterior, según informó el Departamento del Trabajo en su informe mensual, al mismo ritmo que en junio y un poco por debajo del 2,8% que esperaban economistas.

Los futuros de los fondos de la Fed siguieron apostando por recortes de tasas en septiembre y diciembre. (Reporte de Ann Saphir; Edición de Andrew Heavens)