Recorte de tasas de la Fed parece casi seguro tras datos de inflación y comentarios de Bessent

Por Howard Schneider

WASHINGTON, 13 ago (Reuters) - La probabilidad de un recorte de tasas de interés de la Reserva Federal en septiembre se considera ahora cercana al 100%, tras datos que mostraron que la inflación estadounidense se aceleró a un ritmo moderado en julio y de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que ve posible una agresiva rebaja de medio punto por la reciente debilidad de las cifras de empleo.

Los operadores de contratos vinculados a la tasa de referencia de los fondos federales sitúan ahora en el 99,9% la probabilidad de un recorte de un cuarto de punto porcentual en la reunión de la Fed del 16 y 17 de septiembre, según la herramienta FedWatch de CME Group.

Este cálculo se conoce tras la publicación del Índice de Precios al Consumo de julio el martes y comentarios posteriores de Bessent que indicaron que la Fed utilizó los temores a un debilitamiento del mercado laboral como justificación para un recorte mayor el pasado septiembre.

Trump dijo que esa rebaja tuvo una motivación política, dada la proximidad de las elecciones presidenciales del pasado noviembre.

Bessent basó su argumento en las recientes revisiones de la Oficina de Estadísticas Laborales que mostraron que el crecimiento del empleo se desaceleró en mayo, junio y julio, aunque las estimaciones iniciales para mayo y junio mostraron una mejora mayor del empleo que las autoridades de la Fed usaron para argumentar que el mercado laboral se mantenía en buena forma.

"Si hubiéramos visto esas cifras en mayo, en junio, sospecho que podríamos haber tenido recortes de tasas en junio y julio. Así que eso me dice que hay muchas posibilidades de un recorte de tipos de 50 puntos básicos" en septiembre, dijo Bessent en una entrevista con Bloomberg.

(Editado en español por Carlos Serrano)