Recorte de tasas excesivo no está respaldado por el estado de la economía, dice Musalem de la Fed

WASHINGTON, 14 ago (Reuters) - El presidente de la Reserva Federal de Saint Louis, Alberto Musalem, dijo el jueves que un recorte de tasas de medio punto en la reunión de septiembre no está justificado por el estado actual de la economía.

El país está cerca del pleno empleo, la inflación se encuentra por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal y las empresas están aún en la primera fase de adaptación al aumento de los impuestos a la importación, según dijo en la CNBC.

Un recorte de tasas "no está respaldado por el estado actual de la economía y las perspectivas", dijo Musalem.

Sus comentarios siguieron tanto a los nuevos datos que muestran aumentos superiores a los esperados en los precios al por mayor en julio como a los comentarios del Secretario del Tesoro, Scott Bessent, de que las recientes cifras de empleo podrían provocar una mayor reducción de las tasas en la reunión de la Fed del 16 y 17 de septiembre.

Aunque Musalem dijo que ha aumentado su percepción de los riesgos a los que se enfrenta el mercado laboral, "estamos justo al principio de esa ventana" para que unos aranceles más altos influyan en los precios, con una "probabilidad razonable" de que las presiones sobre los precios resulten más persistentes de lo esperado. (Editado en español por Natalia Ramos)