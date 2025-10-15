Recortes de ayuda exponen al hambre extrema a 13,7 millones de personas, alerta el PMA

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) advirtió este miércoles que los recortes a su financiación podrían empujar al hambre extrema a 13,7 millones de personas que actualmente reciben asistencia en distintos países.

La agencia de la ONU indicó que seis operaciones clave —en Haití, Afganistán, República Democrática del Congo, Somalia, Sudán del Sur y Sudán— "afrontan actualmente disrupciones importantes, que solo pueden empeorar para final de año".

"El PMA enfrenta una impactante reducción de 40% en su financiamiento, con proyecciones de US$6400 millones (de presupuesto), comparado con US$9800 millones en 2024", advirtió el organismo con sede en Roma en un informe.

"El sistema humanitario está bajo presión severa ahora que los socios se retiran (...) creando un vacío", agregó.

No citó a ningún país, pero destacó una publicación de la revista médica The Lancet sobre los enormes impactos de los recortes en la ayuda estadounidense.

"La cobertura de programas ha sido recortada y las raciones disminuidas. La asistencia vital para hogares en situación de catástrofe está en riesgo, mientras que la preparación para choques futuros cayó drásticamente", señala el informe.

En todo mundo, "el PMA calcula que sus carencias de financiamiento podrían llevar a una situación de emergencia de 10,5 a 13,7 millones de personas que actualmente enfrentan niveles críticos de inseguridad alimentaria aguda", indicó.

ar/st/avl-mas/dbh