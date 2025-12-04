Recortes de empleo previstos en EEUU caen un 53% en noviembre, según Challenger

WASHINGTON, 4 dic (Reuters) - Los despidos anunciados por las empresas estadounidenses cayeron bruscamente en noviembre, pero las intenciones de contratación siguieron rezagadas mientras las empresas navegaban en un entorno económico incierto con el telón de fondo de los aranceles a las importaciones y la ralentización de la demanda.

La empresa global de recolocación Challenger, Gray & Christmas dijo el jueves que los recortes de empleo previstos disminuyeron un 53% a 71.321 el mes pasado respecto de octubre. Sin embargo, fueron un 24% superiores a los del mismo periodo del año pasado, y el recuento de noviembre fue el mayor para el mes desde 2022.

En lo que va de año, los empresarios han anunciado alrededor de 1.171.000 recortes de empleo, un 54% más que en los 11 primeros meses de 2024. Por el contrario, las contrataciones previstas subieron a solo 497.151, el total más bajo para el período desde 2010, y un 35% menos que en el mismo de 2024.

Pero el aumento de los despidos previstos en lo que va de año no se ha traducido en un aumento de las primeras solicitudes de prestaciones estatales de desempleo, lo que mantiene el mercado laboral en lo que los responsables políticos y los economistas denominan un estado de "no despido, no contratación".

El estancamiento del mercado laboral se ha achacado a una menor oferta de mano de obra en medio de una reducción de la inmigración que comenzó durante el último año del mandato del expresidente Joe Biden y se aceleró bajo la administración del presidente Donald Trump.

La integración de la inteligencia artificial en algunos puestos de trabajo también está erosionando la demanda de mano de obra, con la mayor parte del golpe aterrizando en puestos de nivel de entrada.

Los economistas también dijeron que la política comercial de Trump había creado un entorno económico incierto que ha obstaculizado la capacidad de las empresas, especialmente las pequeñas empresas, para contratar.

"Los planes de despido cayeron el mes pasado, sin duda una señal positiva", dijo Andrew Challenger, vicepresidente senior de Challenger, Gray & Christmas.

Los proveedores de telecomunicaciones, principalmente Verizon, lideraron los recortes de empleo previstos el mes pasado. Les siguieron las empresas tecnológicas y las procesadoras de carne. La reestructuración fue el principal motivo de los recortes de empleo previstos en noviembre.

La IA solo fue responsable de 6.280 despidos anunciados. En lo que va de año, la IA ha sido responsable de 54.694 despidos previstos.

Las empresas también atribuyeron los recortes de empleo previstos a las condiciones económicas y del mercado, y también se citaron los aranceles. Los recortes del gasto público, que supusieron la pérdida de miles de empleos federales, también han contribuido al aumento de los despidos previstos entre contratistas y entidades sin ánimo de lucro. (Reportaje de Lucia Mutikani; Edición de Andrea Ricci, Editado en español por Juana Casas)