Recover™ abre una nueva fábrica y se convierte en pionera en tecnología de reciclaje en Vietnam

Recover™, el principal productor internacional de fibra de algodón reciclado y mezclas de fibras de algodón, ha anunciado hoy la apertura de su última planta de fabricación en Vietnam, que supone un paso importante en el plan de expansión internacional de la empresa. La instalación estará operativa a principios de 2025 y, al ser pionera en su tecnología de reciclaje a gran escala, Recover™ pretende hacer posible la sostenibilidad a gran escala en el cada vez mayor mercado vietnamita de producción textil.

Situada en la provincia de Dong Nai, la ubicación de la fábrica se eligió estratégicamente debido al importante papel que desempeña Vietnam en la industria textil internacional como tercer exportador mundial de productos textiles. Con esta nueva instalación, Recover™ se posiciona cerca de las operaciones de clasificación de residuos textiles y de fabricación por lo que se reducen los costes y el impacto climático asociados al transporte. También permite a Recover™ convertirse en un verdadero socio internacional para satisfacer las necesidades de la industria al ofrecer a las marcas de los principales mercados de producción textil un acceso rápido y eficaz a sus materiales.

Con una superficie de casi 14 000 m2, la fábrica contará con la tecnología de reciclado altamente optimizada de Recover y funcionará inicialmente con dos líneas de reciclado de última generación, con una capacidad de producción anual de 10 000 toneladas. También incluirá un laboratorio dedicado a Recover™, para garantizar un producto de alta calidad en todas las instalaciones y una evolución constante tanto del producto como del proceso.

Uno de los principales productos de la planta será RMix, la solución de reciclado de Recover para mezclas de algodón y poliéster. Este proceso pionero elimina la necesidad de separar las fibras y resuelve un problema que la industria tenía desde hace tiempo respecto al reciclado de polialgodón, además de ofrecer una importante ventaja de sostenibilidad en términos de eficiencia energética.

«Nuestra expansión en Vietnam es un paso crucial en nuestro plan estratégico de negocio», dijo Anders Sjöblom, director general de Recover™ . «Actualmente no se aprovecha lo suficiente la circularidad en la industria textil vietnamita, y al llevar nuestra tecnología avanzada a un centro textil clave, no solo estamos mejorando la forma en que prestamos servicio a nuestros clientes mediante la ampliación de nuestra presencia de fabricación internacional, sino que también estamos generando un cambio positivo hacia la circularidad en Vietnam».

Recover™, con sede en España, amplió por primera vez sus operaciones con una segunda planta de fabricación en Bangladesh en 2022. Esta última instalación en Vietnam supone el siguiente paso en los ambiciosos planes de expansión de la empresa, cuyo objetivo es expandirse a nuevos mercados internacionales para satisfacer la cada vez mayor demanda de materiales reciclados por parte de marcas y minoristas de todo el mundo. Con una reputación basada en la confianza, la sostenibilidad y la excelencia tecnológica, Recover™ está mejorando los estándares del sector, instalación por instalación.

Acerca de Recover™

Recover™ es una empresa líder en ciencia de materiales y productora internacional de fibras de algodón reciclado y mezclas de fibras de algodón de alta calidad y bajo impacto ambiental. Sus productos de primera calidad, respetuosos con el medio ambiente y competitivos en costes, se crean en colaboración con la cadena de suministro de minoristas y marcas internacionales y ofrecen una solución sostenible para reducir el ciclo de la moda. Recover™, empresa familiar de cuarta generación con 75 años de historia en la industria textil, tiene la misión de ampliar su tecnología patentada para lograr un impacto positivo duradero en el medio ambiente y asociarse con marcas/minoristas y otros líderes del cambio para cumplir los objetivos de sostenibilidad de la industria.

