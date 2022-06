Recover™ agiliza su crecimiento con una inversión minoritaria de 100 millones de dólares liderada por Goldman Sachs Asset Management, en asociación con el inversor consolidado STORY3 Capital Partners

Madrid--(business wire)--jun. 10, 2022--

Recover™, una empresa líder en ciencia de los materiales y productora de fibra de algodón reciclado y mezclas de fibras de algodón sostenibles y de calidad excelente, anunció hoy que ha concluido una nueva rueda de inversión de capital minoritario de 100 millones de dólares, liderada por el negocio de inversiones sostenibles dentro de Goldman Sachs Asset Management (Goldman Sachs). Goldman Sachs invierte junto al accionista mayoritario STORY3 Capital Partners.

Recover destinará esta inversión a agilizar su expansión mundial y su capacidad de producción, para facilitar y acelerar la adopción de las iniciativas de sostenibilidad por parte de las principales marcas y minoristas. Recover atiende a algunos de los minoristas, marcas y proveedores más grandes y más reconocidos del mundo, entre otros, Primark, Inditex, C&A, Revolve y Lands’ End.

La fibra de algodón reciclado patentada por Recover reduce la intensidad de carbono y agua de la cadena de suministro de la indumentaria y de ese modo contribuye con la labor del sector de la confección a una de las mayores fuentes de degradación ambiental del mundo. Recover estima que la nueva inversión sitúa a Recover camino a aumentar su producción a más de 350.000 toneladas métricas de fibra de algodón reciclado al año para 2026, ahorrando así hasta 5 billones de litros de agua por año, lo que equivale al agua potable que consumen más de 4.500 millones de personas por año, además de facilitar una reducción significativa de las emisiones de carbono, la energía y el uso de la tierra en relación con la fibra de algodón convencional, según las investigaciones del sector.*

“Goldman Sachs ha asumido el compromiso de asociarse con empresas innovadoras que ayuden a impulsar la sostenibilidad”, comentó Letitia Webster, directora general y jefe de sostenibilidad de la división de gestión de activos de Goldman Sachs. "Recover es un líder disruptivo en el espacio de la indumentaria y los textiles, con soluciones sostenibles muy necesarias, creadas a partir de la ciencia de los materiales. Estamos encantados de invertir en el crecimiento de Recover para acelerar la producción a escala y el desarrollo continuo de sus tecnologías”. Como parte de la transacción, Webster se sumará al Directorio de Recover.

“Recover contribuye a crear un futuro sostenible al resolver un problema ambiental colosal y estamos encantados de poder asociarnos con Goldman Sachs para agilizar nuestro crecimiento”, aseguró Alfredo Ferre, administrador familiar de cuarta generación y director general de Recover. Ben Malka, socio operativo de STORY3 Capital Partners y presidente ejecutivo de Recover, declaró: “Recover ha perfeccionado el arte y la ciencia de la producción a escala de fibra de algodón reciclado sostenible durante más de 70 años, a lo largo de las numerosas generaciones de la familia Ferre en España. En la actualidad, Recover ofrece una solución diseñada a partir de la propiedad intelectual que proporciona una fibra de algodón reciclado competitiva en cuanto a costos y de máximo rendimiento para aplicaciones de hilado de rotor y de anillo”.

La marca Recover es una parte fundamental de los compromisos y credenciales de sostenibilidad de los principales minoristas y marcas; cada vez más clientes de Recover están compartiendo la marca de los productos con Recover, para demostrar que han sido producidos con la fibra de algodón reciclado de la empresa. Recover, que opera en el mercado del algodón de 50.000 millones de dólares, es una empresa líder en innovación y definición de categorías, que ha experimentado un crecimiento meteórico. La empresa ha abierto nuevas plantas en Pakistán y Bangladesh y en breve inaugurará otros centros en Bangladesh y Vietnam.

“Para que el cambio se produzca a gran escala en la industria de la moda, necesitamos de la asociación y la colaboración con innovadores como Recover", explicó Lynne Walker, Directora de Primark Cares, Primark. “A medida que aumentamos el uso de la fibra de algodón reciclado de Recover en los productos de Primark, esta inversión nos permitirá cumplir nuestro compromiso de hacerles llegar una moda más sostenible a millones de clientes”.

Al respecto, Peter Comisar, socio gerente de STORY3 Capital Partners y ex socio de Goldman Sachs, señaló: “Nos llena de orgullo que nuestra colaboración con Recover haya permitido que el negocio escale de una forma espectacular desde nuestra adquisición en 2020. En los próximos años, veremos una transformación radical de las grandes industrias con soluciones sostenibles. Recover se encuentra en una posición única para ser el líder mundial en fibra de algodón sostenible y estamos encantados de asociarnos con Goldman Sachs en la siguiente fase de la evolución de Recover”.

*Fuente: Estudio de ACV verificado por AITEX, Universitat de València y UNESCO.

Acerca de Recover™

Recover™ es una empresa líder en ciencia de los materiales y productora mundial de fibra de algodón reciclada de bajo impacto y primera calidad, además de mezclas de fibras de algodón. Sus productos de primera calidad, respetuosos con el medio ambiente y competitivos en cuanto a costes, se crean en colaboración con la cadena de suministro para minoristas y marcas mundiales, ofreciendo una solución sostenible para cerrar el círculo de la moda. Como empresa familiar de cuarta generación, con 70 años de trayectoria en la industria textil, Recover tiene la misión de ampliar su tecnología patentada para lograr un impacto positivo y duradero en el medio ambiente y asociarse con marcas y comercios minoristas, además de otros agentes del cambio, para cumplir los objetivos de sostenibilidad de la industria. Para más información, visite www.recoverfiber.com y siga a @recoverfiber en las redes sociales.

Acerca de STORY3 Capital Partners

STORY3 es líder en gestión de inversiones alternativas y se especializa exclusivamente en la cadena de valor del consumo, en particular, en las empresas que se encuentran en la intersección del consumo y la sostenibilidad. Desde la creación de la firma en octubre de 2018, el equipo de STORY3 ha buscado, organizado y ejecutado más de mil millones de dólares en transacciones de capital en negocios orientados al consumidor. STORY3 aplica una estrategia de inversión flexible y combina una profunda experiencia en la industria, apoyo operativo y experiencia transaccional única para sustentar la creación de valor en beneficio de sus socios. Para más información, visite www.story3capital.com.

Acerca de Goldman Sachs Asset Management

Goldman Sachs Asset Management combina inversiones tradicionales y alternativas para ofrecerles a los clientes de todo el mundo una asociación especializada y centrada en el rendimiento a largo plazo. Como principal área de inversión dentro de Goldman Sachs (NYSE: GS), prestamos servicios de inversión y asesoramiento a las principales instituciones, asesores financieros y particulares del mundo, aprovechando nuestra red global, que tiene conexiones amplias y profundas, así como nuestros conocimientos expertos a medida, en todas las regiones y mercados. Además, tenemos más de 2 billones de dólares en activos bajo supervisión en todo el mundo, al 31 de marzo de 2022. Impulsados por la pasión de promover el rendimiento de nuestros clientes, buscamos establecer relaciones a largo plazo basadas en la convicción, los resultados sostenibles y el éxito compartido en el tiempo. Síganos en LinkedIn.

