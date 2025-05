Recover™ e Intradeco anuncian una empresa conjunta estratégica para mejorar la producción de fibra de algodón reciclado en Centroamérica

MADRID--(BUSINESS WIRE)--may. 16, 2025--

Recover™, la empresa líder en ciencia de materiales y productora a gran escala de fibra de algodón reciclado y mezclas de fibra de algodón sostenibles y de alta calidad, e Intradeco, un grupo de fabricación vertical global y actor destacado en la industria textil, que ofrece prendas de primera calidad en una amplia gama de categorías, se complacen en anunciar la formación de una empresa conjunta estratégica destinada a producir fibra de algodón reciclado Recover™ y revolucionar el panorama de la producción textil en el hemisferio occidental. Esta asociación marca un hito importante en el compromiso de ambas empresas con la sostenibilidad y la innovación.

La empresa conjunta tendrá su sede en El Salvador, aprovechando la posición estratégica de la región dentro de la economía textil de las Américas, que ofrece modelos cercanos a la costa rápidos y flexibles a las cadenas de suministro de nuestros clientes. Esta asociación será el inicio de un proceso de desarrollo de bucles textiles cerrados y sistemas textiles más circulares a mediano plazo. Gracias a esta colaboración ambas empresas podrán capitalizar la creciente importancia de la región del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA, por sus siglas en inglés), donde las principales marcas y minoristas mundiales están estableciendo centros de producción en respuesta a las recientes tensiones comerciales potenciales en las Américas.

La nueva planta de procesamiento en Centroamérica está situada estratégicamente cerca de los flujos de producción y residuos textiles, lo que le permite operar de manera rentable, ofreciendo plazos de entrega rápidos y reduciendo al mismo tiempo la huella de carbono de las cadenas de suministro. Además, es una iniciativa que simplificará el cumplimiento de la Ley de Prevención del Trabajo Forzoso Uigur (UFLPA, por sus siglas en inglés) para los fabricantes estadounidenses de textiles y prendas de vestir, al tiempo que abordará la creciente demanda de externalización cercana.

Recover™ aporta su proceso patentado y sus conocimientos técnicos para producir fibra de algodón reciclado de alta calidad y bajo impacto, que será la piedra angular de las operaciones de la empresa conjunta. Esta experiencia tecnológica mejorará la capacidad de la empresa para ofrecer al mercado soluciones textiles innovadoras y sostenibles.

«Estamos encantados de asociarnos con Intradeco para llevar nuestras soluciones textiles sostenibles al continente americano y hacer frente a la creciente demanda de externalización cercana en la región. Esta empresa conjunta es otro paso en nuestro proceso hacia un cambio sostenible a gran escala en la moda a través del valor empresarial y la inspiración. Juntos, tenemos como objetivo apoyar el cambio de los patrones comerciales e impulsar la innovación y la sostenibilidad en la industria textil», declaró Anders Sjöblom, director ejecutivo de Recover™.

«En Intradeco estamos encantados de asociarnos con Recover™ para mejorar nuestras capacidades de producción y ofrecer productos reciclados de alta calidad a escala a nuestros clientes. Esta asociación representa un importante paso adelante en nuestro compromiso con la sostenibilidad», declaró Jaime Miguel, director ejecutivo de Intradeco.

Recover™ ya ofrece soluciones sostenibles y económicamente competitivas para marcas y minoristas en la mayoría de los principales centros de producción textil, con clientes en España, Bangladés, Vietnam, Pakistán y, ahora, El Salvador.

Está previsto que la empresa conjunta comience a operar en 2025 y que las actividades iniciales de trituración se gestionen temporalmente desde la fábrica española de Recover™.

Acerca de Recover™

Recover™ es una empresa líder en ciencia de materiales y productora mundial de fibra de algodón reciclado y mezclas de fibras de algodón de alta calidad y bajo impacto. Sus productos de la mejor calidad, respetuosos con el medioambiente y económicamente competitivos, se crean en colaboración con la cadena de suministro para minoristas y marcas mundiales, ofreciendo una solución ecológica para permitir un cambio sostenible a gran escala en la moda a través del valor empresarial y la inspiración. Recover™, una empresa familiar de cuarta generación respaldada por una inversión reciente de STORY3 Capital y Goldman Sachs, tiene como misión ampliar su tecnología patentada para lograr un impacto positivo duradero en el medioambiente y asociarse con marcas, minoristas y otros agentes transformadores para cumplir los objetivos de sostenibilidad del sector.

Para obtener más información, comuníquese con nosotros en press@recoverfiber.com, visite www.recoverfiber.com y siga @recoverfiber en las redes sociales.

Acerca de Intradeco

Intradeco Apparel es una empresa de fabricación global integrada verticalmente que suministra ropa informal de calidad a los principales minoristas de Norteamérica. Nuestro compromiso de larga data con la sostenibilidad ha sido reconocido por diversos socios y líderes del sector. Intradeco ha sido pionera en la fabricación de hilos y textiles reciclados en el hemisferio occidental, así como un actor importante en la producción de energía renovable y el reciclaje del agua en los procesos textiles.

