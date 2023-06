RecoverTM, Rieter y Polopiqué colaboran para fomentar el reciclaje en la industria textil

Madrid--(business wire)--jun. 13, 2023--

Recover™, Rieter y Polopiqué, tres empresas clave en diferentes etapas de la cadena de suministro textil, anuncian su asociación. Esta colaboración hace posible que la industria produzca hilos con un mayor porcentaje de fibras recicladas mecánicamente.

The new partnership was unveiled during ITMA 2023 in Milan, and opens new possibilities for yarn production. (Photo: Recover™)

Las tres empresas han empezado a colaborar para hacer frente a un importante reto de la industria textil: El aumento de la demanda de hilos finos de algodón de alta calidad con una mayor proporción de fibras recicladas. Presentada durante la ITMA 2023 de Milán, su asociación tiene como objetivo atender esta necesidad, que abre nuevas posibilidades para la producción de hilo.

Combinando la experiencia de Recover en las últimas tecnologías de reciclado, los conocimientos de Rieter en sistemas y máquinas de hilado y la pericia de Polopiqué en la fabricación textil, las tres empresas han creado una prenda sostenible de alta calidad. Está confeccionada con un hilo compacto Ne 30 de alta calidad que contiene nada menos que un 40 % de residuos textiles post-industriales reciclados en su composición. Normalmente, en la producción de hilo reciclado para anillos sólo se utiliza un 20 % de fibra reciclada.

Eliminación de fibras no deseadas con el peinador

El proceso de hilado de anillo utilizado para este proyecto incorpora el peinador de Rieter y el dispositivo de compactación COMPACTdrum también de Rieter. Las fibras de algodón reciclado de alta calidad de Recover se mezclaron con algodón virgen en una proporción de 50/50. Al peinar la mezcla, se eliminan eficazmente las fibras más cortas y los nudos no deseados, lo que se traduce en una mejora significativa de la calidad del hilo y del rendimiento de la máquina de hilado de anillo. Además, las fibras extraídas por el peinador son perfectamente aptas para su procesamiento en la máquina de hilar a rotor de Rieter. Con estas ventajas, el proceso pretende obtener el certificado del estándar global de reciclaje de GRS.

A medida que la demanda de algodón reciclado sigue creciendo ante la presión de los requisitos normativos, la asociación entre Recover™, Rieter y Polopiqué sirve de catalizador para el cambio. Las tres empresas clave seguirán colaborando y explorando nuevas oportunidades, reforzando su compromiso para acelerar la adopción de prácticas sostenibles en el sector.

Franziska Häfeli, responsable de ventas y marketing del grupo empresarial de máquinas y sistemas de Rieter, ha afirmado: «Estamos realmente satisfechos de colaborar con Recover y Polopiqué en una iniciativa innovadora que allanará el camino hacia un futuro sostenible. Nuestra experiencia especializada en el hilado de fibras recicladas contribuirá a la consecución de nuestros objetivos compartidos, de modo que juntos conseguiremos que el reciclaje se convierta en la tendencia dominante».

Alfredo Ferre, CEO de Recover™, ha comentado: «En Recover™ estamos muy contentos de colaborar con Rieter y Polopiqué en este proyecto que lidera una nueva era de sostenibilidad en la industria textil. Al aumentar el porcentaje del contenido reciclado en el hilo y en el producto final, podemos lograr nuestro objetivo de incrementar el uso de fibras sostenibles, como Recover™, y generar un impacto positivo duradero en el medio ambiente».

Eduardo Guimarães, director de tejido de Polopiqué, ha declarado: «La misión de Polopiqué de probar, desarrollar y crear continuamente productos nuevos y atractivos, mediante el uso de tecnología punta y materias primas nuevas e innovadoras, es y ha sido posible gracias a las colaboraciones creadas a lo largo de los años. Poder trabajar con Rieter y Recover™, nuestros socios desde hace tiempo, es un privilegio, sobre todo teniendo en cuenta el objetivo y el enfoque de este proyecto. El hecho de reunirnos y compartir conocimientos y experiencia nos ha permitido alcanzar nuestro objetivo colectivo sobre el producto, y el entusiasmo por el impacto que esto tendrá en nuestra industria».

Acerca de Recover™

Recover™ es una empresa líder en ciencia de los materiales y productora mundial de fibra de algodón reciclada de bajo impacto y primera calidad, además de mezclas de fibras de algodón. Sus productos premium, respetuosos con el medio ambiente y competitivos en cuanto a costes, se crean en colaboración con la cadena de suministro para minoristas y marcas mundiales, ofreciendo una solución sostenible para lograr una moda circular para todos. Como empresa familiar de cuarta generación, y respaldada por una inversión reciente de STORY3 Capital y Goldman Sachs, Recover™ tiene la misión de ampliar su tecnología patentada para lograr un impacto positivo y duradero en el medio ambiente y asociarse con marcas y comercios minoristas, además de otros agentes del cambio, para cumplir los objetivos de sostenibilidad de la industria.

Para obtener más información, visite www.recoverfiber.com y siga a @recoverfiber en las redes sociales.

Acerca de Rieter

Rieter es el principal proveedor mundial de sistemas para la fabricación de hilo a partir de fibras cortadas en hilanderías. Con sede en Winterthur (Suiza), la empresa desarrolla y fabrica maquinaria, sistemas y componentes utilizados para convertir fibras naturales y artificiales y sus mezclas en hilos con la máxima rentabilidad. La tecnología de hilado de vanguardia de Rieter contribuye a la sostenibilidad de la cadena de valor textil reduciendo al mínimo el uso de recursos. Rieter lleva más de 225 años en el mercado, tiene 18 centros de producción en diez países y da empleo a unas 5.630 personas en todo el mundo, de las cuales un 16,4 % viven en Suiza. Rieter cotiza en el SIX Swiss Exchange con el símbolo RIEN.

www.rieter.com

Acerca de Polopiqué

Polopiqué es una empresa familiar portuguesa, con décadas de tradición e historia textil. Es una de las pocas industrias textiles verticales completas de Europa, que controla la producción desde el hilado, el tejido, el punto y el acabado hasta la fabricación de prendas de alta calidad para confección y textiles para el hogar. Nos esforzamos por crear soluciones para nuestros clientes en un entorno en constante cambio, centrándonos en mejorar nuestra huella y lograr ser más sostenibles año tras año.

Para obtener más información, visite https://www.polopique.pt

