Recuperación de bolsas europeas a inicios de 2026 se ve frenada por la realidad del comercio minorista

Por Niket Nishant y Pranav Kashyap

8 ene (Reuters) -

Las bolsas europeas cayeron el jueves, arrastradas por una liquidación de los valores tecnológicos y las decepcionantes actualizaciones de varios minoristas de peso, en una sesión en que la debilidad de los precios del oro y del cobre pesó en el ánimo general del mercado.

* El retroceso enfría el rally de inicios de 2026 en el paneuropeo STOXX 600, que marcó una racha de máximos históricos en los primeros días del año, lo que subraya que la temporada de resultados puede ser la próxima gran prueba del apetito de los inversores por el riesgo.

* El índice cayó un 0,2%, a 603,83 puntos, registrando su segundo día consecutivo en números rojos. Los valores tecnológicos fueron el mayor lastre del índice, con un descenso del 2,2%.

* Las acciones de los minoristas cedieron un 0,6%, rompiendo una racha de cuatro días de ganancias, mientras que la de las mineras retrocedieron un 1,6% por la caída de los precios del oro y del cobre.

* El índice STOXX aeroespacial y de defensa, sin embargo, tocó un máximo histórico después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidiera un mayor gasto en defensa.

* Mientras, Puma se disparó un 8,5% tras conocerse que la empresa china Anta Sports Products ha ofrecido a la familia francesa Pinault la compra del 29% de la firma de ropa deportiva.

* Las acciones del sector minorista británico cayeron, ya que las nuevas actualizaciones de los resultados pusieron de manifiesto un contexto de consumo aún frágil: los compradores adquieren productos básicos, pero lo pensaron dos veces antes de gastar mucho en ropa y regalos durante las festividades de Navidad.

* Los papeles de Associated British Foods

se hundieron un 14% a su mínimo desde abril, luego de que la propietaria de Primark anunciara utilidades anuales más débiles.

El ambiente pesimista se extendió a Greggs

, que afirmó que la confianza del consumidor sigue siendo débil, lo que hizo caer sus acciones un 6,5%. Tesco

se derrumbó un 6,7% tras anunciar sus ventas del tercer trimestre. (Reporte de Niket Nishant en Bengaluru; Edición en Español de Manuel Farías)