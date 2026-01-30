Recuperada a trozos la estatua robada del golfista español Seve Ballesteros

La Guardia Civil española anunció este viernes la recuperación, a trozos, de la estatua a tamaño natural del destacado golfista español Severiano Ballesteros, que fue robada esta semana en su localidad natal, y la detención del presunto ladrón.

"Localizamos en Santander la estatua sustraída de Severiano Ballesteros", informó la Guardia Civil en la red social X.

La estatua estaba emplazada en Pedreña, en la región de Cantabria (norte), en cuya capital, Santander, fue recuperada.

"Se ha encontrado fracturada por diversas partes, con trozos preparados para su venta", añade la Guardia Civil.

"El presunto autor, un varón con antecedentes por robos de cobre, ya ha sido detenido", concluyó el cuerpo de seguridad.

Los antecedentes del detenido hacen pensar que la estatua pudo robarse para vender el metal, un tipo de robo frecuente en España.

Según medios españoles, la estatua era de bronce y pesaba unos 100 kg, por lo que vendida como metal podía haberle reportado al ladrón unos 4.000 euros (US$4.770), según los precios de la chatarra del portal especializado eldesguace.net.

Seve Ballesteros, que murió a los 54 años de un cáncer cerebral en 2011, ganó cinco Grand Slams entre 1979 y 1988.

La estatua, que representa la celebración del golfista español tras ganar el Abierto Británico en 1984, fue instalada en un parque del pueblo de Pedreña en 2017.