Recuperados cerca de 340 cadáveres en Bucha tras la retirada de las fuerzas rusas, según un diario ucraniano

Alrededor de 340 cadáveres han sido recuperados en la ciudad ucraniana de Bucha, situada en los alrededores de la capital, Kiev, desde la retirada de las fuerzas rusas de la localidad, en medio de las acusaciones contra Rusia por su supuesta responsabilidad en las matanzas, según ha informado este lunes un medio ucraniano.

Según las informaciones facilitadas por el diario 'Ukrayinska Pravda', que cita a los servicios funerarios de Bucha, hasta el momento han sido hallados entre 330 y 340 cadáveres en la localidad, algunos de ellos con las manos atadas a la espalda y con heridas de bala en la cabeza.

"No tenemos tiempo. Hay al menos 20 direcciones más para hoy. Mucha gente está enterrada en los jardines de las casas. No podemos determinar un número exacto. Aún no hay listas. Hemos enterrado al menos 350 personas", han resaltado estas fuentes.

Estados Unidos, la Unión Europea (UE) o Reino Unido han adelantado que preparan nuevas sanciones contra Rusia en respuesta a estas acciones consideradas por Ucrania como un "genocidio". Por su parte, el secretario general de la ONU, ha mostrado su "conmoción" y ha pedido una investigación independiente sobre lo ocurrido.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso negó el domingo que sus fuerzas hayan cometido crímenes de guerra durante su ocupación de Bucha, convertida ahora en el escenario de una posible investigación internacional tras la aparición de imágenes que muestran a civiles ejecutados en sus calles.